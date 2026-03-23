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みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「小型原子炉」が５位となっている。



日米両政府は１９日に対米投融資の第２号案件として「次世代小型原子炉」など３件を発表。投資総額は７３０億ドル（約１１兆５０００億円）規模となる見通しだ。次世代小型原子炉に関しては、具体的には日立製作所<6501.T>とＧＥベルノバ＜GEV＞は米テネシー州などで建設予定の「小型モジュール炉」（ＳＭＲ）に最大４００億ドルを投資するという。



ＳＭＲは小型の原子炉を使うことで、低価格で短期間の製造ができる。データセンター向けなどでの電力需要が急増するなか、ＳＭＲによる早急な対応が期待されている。関連銘柄では、日立のほかＩＨＩ<7013.T>や三菱重工業<7011.T>、横河電機<6841.T>、日揮ホールディングス<1963.T>、日本製鋼所<5631.T>、ＴＶＥ<6466.T>、助川電気工業<7711.T>などが注目されている。



出所：MINKABU PRESS