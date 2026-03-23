ヒュマメイドが頑強、リスク回避局面でも高成長性評価の買い意欲が顕在化◇

ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ<456A.T>が頑強。中東情勢を巡る不透明感でリスク回避ムードが続くなか、朝安後に買いを集めてプラス圏に浮上し、５連騰と気を吐いている。同社はストリートファッションなどアパレルブランドを展開し、昨年１１月に東証グロース市場に新規上場したニューフェース。今年３月１６日に発表した２７年１月期の単独業績予想は、売上高が３割近い増加で連続最高益の更新を計画する。高収益性に対して定評があるほか、松沼礼ＣＥＯ兼ＣＯＯはファーストリテイリング<9983.T>のユニクロでジャパンマーケティング統括部長を経験した人物。更に、元サンリオ<8136.T>常務の鳩山玲人氏がＣＳＯ（最高戦略責任者）として活躍する企業とあって、ＩＰ（知的財産）関連ビジネスの拡大を巡る市場の期待も根強い。株式分割実施も発表し、流動性の更なる向上が見込まれるなかで、成長性を評価した買い意欲が継続している。なお、同社は２３日午前１１時、タイ・バンコクに「ＨＵＭＡＮ ＭＡＤＥ ＢＡＮＧＫＯＫ」を２８日にオープンすると発表している。



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出所：MINKABU PRESS