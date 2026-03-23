“ファンファースト”で図る若年層への人気拡大　韓国プロ野球、TikTokと3年目のパートナーシップ締結

韓国プロ野球KBOリーグが、ショート動画プラットフォームTikTok（ティックトック）と3年連続でパートナーシップを締結した。

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KBOとTikTokは3月19日、TikTokコリア本社で調印式を行い、2026年のKBOリーグのデジタルパートナーシップを締結した。

両社は過去2年間にわたり、KBOリーグのデジタルコンテンツ協力を通じてファンとの接点を拡大してきている。今回の協約によって、両社のパートナーシップは3年連続で継続されることとなった。

（写真＝KBO）

TikTokは全世界で10億人を超える広範なユーザーベースとクリエイターのエコシステムを基盤に、高い影響力を保持するコンテンツプラットフォームだ。

KBOはTikTokとの協力を通じて、さまざまなオリジナルコンテンツを活用したデジタルコンテンツを制作し、ファンイベントなどの参加型プログラムを通じてファンに新たな体験を提供する計画だ。

これにより、KBOリーグのファンとの接点を広げ、グローバルプラットフォームを活用したコンテンツの拡散とデジタルマーケティングの競争力を強化する方針だ。

TikTokコリアのチョン・ジェフン運営総括は、「KBOリーグは高いコンテンツ競争力とファンの参加意欲を備えたスポーツリーグであり、デジタル環境における成長の可能性が非常に大きい」とし、「今回のパートナーシップを通じてKBOファンとの接点を拡大し、よりクリエイティブで没入感の高いコンテンツ体験を提供できるよう努力したい」と述べた。

（写真提供＝OSEN）

KBOでは昨年3月、韓国最大手ポータルサイト「NAVER」が全10球団とパートナーシップを締結し、スポーツサイト「NAVER SPORTS」を通じて2025年シーズンにKBO全試合を対象とした全試合を対象とした新サービス「直観チャレンジ（現地観戦チャレンジ）」を実施した。

同サービスは球場に来られなかったファンを対象に、選手の迫力あるプレーやファンの応援風景といった現地の熱気をショート動画サービス「NAVER CLIP」を通じて届けるもので、ファンが30〜90秒の動画を作成し、「#直観チャレンジ」のハッシュタグを付けて投稿。参加したファンには抽選で各球団のグッズがプレゼントされるなど、KBOの人気拡大に繋がる施策として注目を集めた。