大谷翔平選手のWBCユニフォームが約2.4億円で落札　菅野投手の帽子は32万円、鈴木誠也選手の帽子は30万円で出品中

WBCワールド・ベースボール・クラシックに侍ジャパンの一員として出場したメジャーリーグ・ドジャースの大谷翔平選手が使用したユニフォームがオークションにかけられ、150万10ドル、日本円で約2億3900万円という高値で落札された。

オークションはMLB公式サイトで行われた。出品されたのは、大谷選手がWBC1次ラウンド台湾戦で実際に着用したもので、大谷選手はこの試合、満塁ホームラン含む5打点と大暴れした。

日本時間16日に始まったオークションでは、298件の入札があり、最終的には150万10ドル、日本円で2億3900万円という超高額落札となった。

大谷選手が使用した野球用品のオークションを巡っては、2024年に前人未踏の50-50を達成した際の「50号ホームランボール」が360万ドル、日本円で5億4650万円（※当時のレート）で落札された事があった。

WBCに出場した別の日本人選手については、複数の選手が試合で実際に使用したキャップがオークションに出品されていて、菅野智之投手は2010ドル（約32万円）、鈴木誠也選手は1860ドル（約30万円）、岡本和真選手は660ドル（約10万5000円）、菊池雄星投手は810ドル（約13万円）などとなっていて、複数の入札が入っている。（いずれも日本時間23日午後0時30分現在）