¡Ú ¾¾Â¼ËÌÅÍ ¡Û¡¡Ìø³ÚÍ¥Ìï¤Î¼Çµï¤Ë¡¡¡Ö¼»ÅÊ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Ä«¤Ï»Í¸ÔÆ§¤ß¤Çå«¿¼¤á¤ë
Ìø³ÚÍ¥Ìï¤µ¤ó¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¡¢ÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤µ¤ó¡¢²»ÈøÂö¿¿¤µ¤ó¡¢¥à¥í¥Ä¥è¥·¤µ¤ó¤é¤¬¡¢4·î2Æü¤ËÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶å¾ò¤ÎÂçºá¡×ÇÛ¿®Ä¾Á°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾¾Â¼ËÌÅÍ ¡Û¡¡Ìø³ÚÍ¥Ìï¤Î¼Çµï¤Ë¡¡¡Ö¼»ÅÊ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡¡Ä«¤Ï»Í¸ÔÆ§¤ß¤Çå«¿¼¤á¤ë
Ìø³Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢à¡Ö¿·¤¿¤ÊJ¥É¥é¥Þ¤ÎËë³«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¹âÍÈ´¶¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿á¤È¡¢ºîÉÊ¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë°§»¢¡£¥·¥ê¥¢¥¹¤ÊºîÉ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤â¿¿Ùõ¤Ë°§»¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¥à¥í¤µ¤ó¤Ïà¤¤¤Ä¤â¤ÏÆø¤ä¤«¤ÊÉñÂæ°§»¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ï¤½¤ì¤òÉõ°õ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤óá¤È¡¢¿¿·õ¤Ê´ãº¹¤·¤ò¤·¤Ä¤ÄàÀÅ¤«¤Ë¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ëÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç...á¤È¡¢¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ë¿¶¤ëÉñ¤Ã¤Æ²ñ¾ì¤ò¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìø³Ú¤µ¤ó¤È½é¶¦±é¤À¤È¤¤¤¦¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ïà°µÅÝ¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤ä¥»¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤À¤±¤Î¤ª¼Çµï¤Ê¤ó¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ö²¶¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼»ÅÊ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆ´¤ì¤Î¿Í¤Ç¤¹á¤È¡¢ºîÃæ¤Ç¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ó¤ÀÌø³Ú¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤½¤¦¡£
°ìÊý¤ÎÌø³Ú¤µ¤ó¤Ï¡¢àÄ«É¬¤º2¿Í¤Ç»Í¸Ô¤òÆ§¤à»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¤À¤ó¤À¤ó»²²Ã¤·¤Æ¤¤Æ...á¤È¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤È¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Ìø³Ú¤µ¤ó¤«¤éà¡Ê»Í¸Ô¤Î¡Ë»ÕÈÏá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡¢à¶õ¼ê¤Ï»Í¸ÔÎ©¤Á¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Çá¤È¡¢»Í¸Ô¤¬ÆÀ°Õ¤ÊÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ìø³Ú¤µ¤ó¤ÏàËÌÅÍ¤¯¤ó¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤á¤Æ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Æ±»Î¤Î´Ø·¸À¤Ç»£±Æ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹á¤È¡¢»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤ò²óÁÛ¡£àËÜÅö¤Ë¿ÍÊÁ¤â¹¥¤¤À¤·¡¢Á´Éô¹¥¤¤Ç¤¹á¤È¡¢¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û