カーリング女子世界選手権

カーリングの女子世界選手権は22日（日本時間23日）にカナダ・カルガリーで閉幕し、3位決定戦に出場した日本代表のロコ・ソラーレはスウェーデンに5-8で敗れ4位に終わった。試合後、優勝したスイスのメンバーに対して見せた振る舞いが世界のファンに称賛されている。

3位決定戦に登場したロコ・ソラーレは、3-3で迎えた第8エンドに5失点。第9エンド後に負けを認め、2016年以来のメダルはならなかった。決勝ではスイスがカナダを7-5で下し優勝した。

称賛されているのは表彰式と思われる場面での行動だ。「カーリング・カナダ」の公式Xは「日本チームはスイスに花を贈った」と題して動画を公開。藤沢五月や吉田知那美らが、スイスの一人一人に花束を贈り、祝福のハグを交わす場面が収められている。海外のファンからはすぐに賛辞が並んだ。

「こういうの、すごく好き」

「なんて立派な振る舞いなんだ」

「Wow!! これは特別だね！」

「カーリングは最高のスポーツ！」

「最高に優しい女の子たち」

ロコ・ソラーレは準決勝でカナダと対戦し、3-11で敗れていた。藤沢は第8エンドの最終投で、1回転しながら石を投げて会場を沸かせ話題になっていた。



（THE ANSWER編集部）