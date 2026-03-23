【Lovisiaポケピースリップバーム(4種)】 3月27日より順次発売 価格：各990円

BEENOSは、ギフトコスメブランド「Lovisia(ラヴィジア)コスメシリーズ」より、「Lovisiaポケピースリップバーム」（4種）を3月27日から全国のバラエティショップで順次発売する。同日10時よりLovisiaオンラインショップでも販売が開始される。価格は各990円。

本製品は、ポケピースのなかまたちのフェイスデザインが目を引くリップバーム。手のひらサイズの立体的なデザインが特長で、ピカチュウ(ゆずの香り)、ポッチャマ(バニラの香り)、モクロー(洋ナシの香り)、ミミッキュ(ピーチの香り)の全4種類がラインナップする。使用後のケースは小物入れとしても使用できる。

保湿成分としてセラミド※1、シアバター※2、ホホバオイル※3、ミツロウを配合した肌なじみのいいテクスチャーで、リップバームとしてだけではなく、髪の毛や手指、爪先などの保湿にも使用可能。

※1 セラミドNG、※2 シア脂、※3 ホホバ種子油

「Lovisiaポケピースリップバーム」概要

【イメージ画像】

価格：各990円

外装サイズ：102×24×130mm（幅×奥行×高さ）

販売店舗：Lovisiaオンラインショップ、全国のバラエティショップ等

販売開始：3月27日より順次販売開始

全4種類のデザイン

【Lovisiaポケピースリップバーム ピカチュウ】【Lovisiaポケピースリップバーム ポッチャマ】【Lovisiaポケピースリップバーム モクロー】【Lovisiaポケピースリップバーム ミミッキュ】

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