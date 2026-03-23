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アイドル界に突如現れた伝説のアイドル「くまま」が、初オリジナル楽曲「くままは屈強」を3月28日（土）に配信リリースする。

その正体は、紅しょうがの熊元プロレスではないか…？という噂が絶えない中でリリースされる本楽曲は「くままのくは屈強のく」という衝撃的なフレーズから始まる、底抜けに明るくエネルギッシュなハッピーチューン。くまま自ら作詞を手掛け、「この腕がパワースポット」「みんなのことを担いであげる」といった予測不能なワードセンスが炸裂し、彼女ならではの大きな包容力と、愛がたっぷり込められている。 一度聴いたら誰もが「ついていきたい！」と願わずにはいられない、まさに“最強” の一曲が完成した。

さらに、4月に初のツアーとなる＜くままFirst伝説TOUR『ビーーーーム！』＞ が大阪・沼津・幕張の全国3箇所にて開催。 本作のリリースに合わせ、同日「くまま公式YouTubeチャンネル」も開設され、 3月30日（月）にはミュージックビデオのプレミア公開も予定されている。

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■くまま コメント

初めまして、伝説のアイドルくままです(ビッグハート)

この度初めて伝説の楽曲を出させていただくことになりました(ビッグハート)

くままはみんなを一人一人幸せにしにいくことは出来ないけどその代わりくままの元にさえ

集まってくれたらみんなビッグハグしてあげるという意味が込められています(ビッグハート)

よろしくお願い頼みます♡

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■「くままは屈強」

【配信日】 2026年3月28日(土）

【作詞】 くまま 【作曲・編曲】 浅田大貴

楽曲ストリーミング＆ダウンロードURL：

https://lnk.to/kumama_kumamaissturdy 商品番号：RCHS-3246

本体価格：261円（税込）

発売元：よしもとミュージック

■＜くままFirst伝説TOUR「ビーーーーム！」＞

4/3（金）くままFirst伝説TOUR 「ビーーーーム！」 in OSAKA

【会場】大阪市立阿倍野区民センター 小ホール

開場 18:30 開演 19:00 4/5（日） くままFirst伝説TOUR 「ビーーーーム！」 in NUMAZU

【会場】沼津ラクーンよしもと劇場

開場 17:15 開演 17:30 4/17（金） くままFirst伝説TOUR 「ビーーーーム！」 in MAKUHARI

【会場】よしもと幕張イオンモール劇場

開場 16:30 開演 17:00 【チケット料金】

前売：完売御礼

当日：4,000円

※各会場へお問い合わせください。 配信：1,800円（幕張のみ）

FANY Online Ticket：

https://online-ticket.yoshimoto.co.jp/