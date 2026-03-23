『リブート』鈴木亮平が投稿 “早瀬家”3ショットに反響「いい写真」
俳優の鈴木亮平が22日にInstagramを更新し、主演を務める日曜劇場『リブート』（TBS系／毎週日曜21時）のオフショットを公開。共演の戸田恵梨香らとの3ショットにファンから「いい写真」「泣けてきます」といった声が集まった。
【写真】『リブート』戸田恵梨香ら“ギャルポーズ” 「スタイル良すぎ」「キュート」と反響
『リブート』は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。本作で鈴木はパティシエから刑事に顔を変えた主人公・早瀬陸を演じ、戸田は早瀬の妻・夏海を演じている。
第9話放送前に、鈴木が投稿したのは1枚のオフショット。写真には鈴木が夏海役の戸田と息子の拓海を演じる子役の矢崎滉と笑顔で並ぶ様子が収められている。投稿の中で鈴木は「早瀬家の行く末を、皆様どうか見守ってください」と視聴者に呼びかけている。
この投稿にファンからは「わぁ素敵な写真」「最高にいい写真!!」「ワッー親子3ショットに泣けてきます」などの反響が寄せられている。
引用：「鈴木亮平」Instagram（@ryoheisuzuki_cityhunter）
【写真】『リブート』戸田恵梨香ら“ギャルポーズ” 「スタイル良すぎ」「キュート」と反響
『リブート』は、嘘と真実が入り乱れ、日曜劇場史上類を見ない怒とうのスピードで展開する“エクストリーム・ファミリーサスペンス”。妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエが、事件を捜査している刑事に顔を変え、真実を追い求める様を描き出す。本作で鈴木はパティシエから刑事に顔を変えた主人公・早瀬陸を演じ、戸田は早瀬の妻・夏海を演じている。
この投稿にファンからは「わぁ素敵な写真」「最高にいい写真!!」「ワッー親子3ショットに泣けてきます」などの反響が寄せられている。
引用：「鈴木亮平」Instagram（@ryoheisuzuki_cityhunter）