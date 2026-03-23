高田延彦、妻・向井亜紀の卒業をお祝い 大学名も公表
元プロレスラー・総合格闘家でタレントの高田延彦が22日にInstagramを更新。タレントで妻の向井亜紀の大学卒業を祝福した。
【別カット】向井千秋、大学を卒業
高田が投稿したのは袴姿の向井との2ショットや“日本女子大学卒業式”と書かれた看板の前で笑顔を見せる向井のソロショット。投稿の中で高田は「春分の日は向井の卒業式」とつづり「二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事が出来ないまま40年間大切に保管してあった宝物。初めて陽の目を見た着物は晴れの卒業にひときわ華を添えてくれた」とコメント。
さらに「中退後40年を経て通信課程児童学科に復学したこの3年間で100単位をゲットしての学位取得。（現役時代に生物農芸学科で取得してあった33単位をそのまま生かしてくれた大学も優しいよ）併せて名誉なことに成瀬仁蔵賞までいただきハッピーな一日になりましたな♪おめでとう」と向井を祝福している。
この投稿にファンからは多数の祝福に加えて「うわ〜素晴らしい」「振り袖のお着物がとても素敵」「学び続ける事は尊いですすごい」などの声が寄せられている。
引用：「高田延彦」Instagram（＠takada_nobuhiko）
※高田延彦の「高」の字は正確には「はしごだか」
【別カット】向井千秋、大学を卒業
高田が投稿したのは袴姿の向井との2ショットや“日本女子大学卒業式”と書かれた看板の前で笑顔を見せる向井のソロショット。投稿の中で高田は「春分の日は向井の卒業式」とつづり「二十歳の祝いにと尊敬する祖母があつらえてくれた振袖は、成人式と仕事が重なり着る事が出来ないまま40年間大切に保管してあった宝物。初めて陽の目を見た着物は晴れの卒業にひときわ華を添えてくれた」とコメント。
この投稿にファンからは多数の祝福に加えて「うわ〜素晴らしい」「振り袖のお着物がとても素敵」「学び続ける事は尊いですすごい」などの声が寄せられている。
引用：「高田延彦」Instagram（＠takada_nobuhiko）
※高田延彦の「高」の字は正確には「はしごだか」