『鬼の花嫁』永瀬廉＆吉川愛、圧巻の花嫁お披露目シーン映像解禁 3日間限定入場者プレゼントも
King ＆ Princeの永瀬廉と吉川愛がダブル主演する映画『鬼の花嫁』より、本編映像が解禁。映像では、玲夜（永瀬）が“鬼の一族”に花嫁として柚子（吉川）をお披露目する圧巻シーンが公開されている。
【動画】花嫁として迎え入れる、緊張のお披露目シーン解禁
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その花嫁だけに愛を捧げる。家族から愛されず虐げられてきた柚子が出会ったのは、あやかしの頂点に立つ“鬼”だった――。鬼の一族の次期当主・玲夜に突然花嫁として見出された柚子。この出会いをきっかけに2人の運命は大きく動き出していく。
解禁された本編映像では、大勢の使用人たちを前に、並んで座る玲夜（永瀬）と柚子（吉川）が描かれる。一族の次期当主に相応しい力強い声で、玲夜が「花嫁の柚子だ。今日からここで暮らすことになる」と宣言。使用人たちは一斉に平伏し、一族繁栄の希望である柚子を迎える。その光景に圧倒されながらも、柚子は「よろしくお願いします」と、凛とした表情を見せる。
緊張しつつも玲夜に応えようとする柚子の横顔を、玲夜が愛おしそうに見つめる。二人の視線が重なる瞬間は、まさにここから手を取り合って生きていく約束を交わしたかのようだ。これから待ち受ける覚悟の日々に、観る者すべてが祝福を送りたくなるような、晴れやかで厳かな幕開けのシーンとなっている。
しかしそんな二人の運命を引き裂こうとする存在が。妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）と、その花嫁であり柚子の妹・花梨（片岡凜）だ。突然飛び込んだあやかしの世界で「自分は本当に鬼の花嫁にふさわしいのか」と、柚子の決心は次第に揺らいでいく…。果たして運命に導かれた2人は、真実の愛を掴み取ることができるのか？
さらに、今週27日の全国公開に向けて、入場者プレゼントの配布が決定した。特典は、玲夜と柚子の舞踏会直前のひとときをイメージした「ビジュアルカード」。映画ポスターの候補にもなっていたビジュアルを特別に入場者にプレゼントする。配布は3月27日〜29日の3日間のみ、全国の上映劇場で数量限定、無くなり次第終了となる。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトにて。
映画『鬼の花嫁』は、3月27日より公開。
【動画】花嫁として迎え入れる、緊張のお披露目シーン解禁
本作は、シリーズ累計発行部数650万部突破（※小説・コミックス・電子含む）の同名作（小説：クレハ／スターツ出版文庫 コミック：富樫じゅん／スターツ出版「noicomi」連載）を実写映画化した和風恋愛ファンタジー。
解禁された本編映像では、大勢の使用人たちを前に、並んで座る玲夜（永瀬）と柚子（吉川）が描かれる。一族の次期当主に相応しい力強い声で、玲夜が「花嫁の柚子だ。今日からここで暮らすことになる」と宣言。使用人たちは一斉に平伏し、一族繁栄の希望である柚子を迎える。その光景に圧倒されながらも、柚子は「よろしくお願いします」と、凛とした表情を見せる。
緊張しつつも玲夜に応えようとする柚子の横顔を、玲夜が愛おしそうに見つめる。二人の視線が重なる瞬間は、まさにここから手を取り合って生きていく約束を交わしたかのようだ。これから待ち受ける覚悟の日々に、観る者すべてが祝福を送りたくなるような、晴れやかで厳かな幕開けのシーンとなっている。
しかしそんな二人の運命を引き裂こうとする存在が。妖狐のあやかし・瑶太（伊藤健太郎）と、その花嫁であり柚子の妹・花梨（片岡凜）だ。突然飛び込んだあやかしの世界で「自分は本当に鬼の花嫁にふさわしいのか」と、柚子の決心は次第に揺らいでいく…。果たして運命に導かれた2人は、真実の愛を掴み取ることができるのか？
さらに、今週27日の全国公開に向けて、入場者プレゼントの配布が決定した。特典は、玲夜と柚子の舞踏会直前のひとときをイメージした「ビジュアルカード」。映画ポスターの候補にもなっていたビジュアルを特別に入場者にプレゼントする。配布は3月27日〜29日の3日間のみ、全国の上映劇場で数量限定、無くなり次第終了となる。詳細は公式サイトおよび各劇場サイトにて。
映画『鬼の花嫁』は、3月27日より公開。