“可愛すぎる”卓球女子22歳が大学卒業 キュートな袴姿が「凄い綺麗」
“かわいすぎる卓球女子”として話題の菊池日菜が22日にInstagramを更新。大学卒業を報告し、袴姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
菊池が「大学を卒業しました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には袴を着て笑顔を見せる様子や卒業証書を持って佇む姿が収められている。
投稿の中で菊池は「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした4年間は、決して簡単なものではありませんでした」とつづり「日々の練習に加えて沢山のスポーツの専門的な知識や技術の習得にも取り組み、限られた時間の中で一つひとつをやり切る毎日でした」と大学生活を振り返っている。
ファンからは祝福メッセージが相次ぐ一方、彼女の袴姿にファンからは「ひなさん美人」「可愛くて最高！」「凄い綺麗」などの声も集まっている。
一昨年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートした菊池は、卓球で全国大会に出場するほどの実力者。プロダクションに所属する前からSNSを積極的に活用しユニフォーム姿やオフショットを公開。“かわいすぎる卓球女子”とネットからの支持を集めていた。タレント活動開始後は、雑誌グラビアなどにも挑戦している。
引用：「菊池日菜」Instagram（@hina_ii211）
【写真】“可愛すぎる”と話題・卓球女子21歳、「透明感スゴイ」モデル姿、試合姿など（11枚）
菊池が「大学を卒業しました」と投稿したのは自身のソロショット。写真には袴を着て笑顔を見せる様子や卒業証書を持って佇む姿が収められている。
投稿の中で菊池は「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした4年間は、決して簡単なものではありませんでした」とつづり「日々の練習に加えて沢山のスポーツの専門的な知識や技術の習得にも取り組み、限られた時間の中で一つひとつをやり切る毎日でした」と大学生活を振り返っている。
一昨年3月には芸能プロダクション「seju」に所属し、タレント活動をスタートした菊池は、卓球で全国大会に出場するほどの実力者。プロダクションに所属する前からSNSを積極的に活用しユニフォーム姿やオフショットを公開。“かわいすぎる卓球女子”とネットからの支持を集めていた。タレント活動開始後は、雑誌グラビアなどにも挑戦している。
引用：「菊池日菜」Instagram（@hina_ii211）