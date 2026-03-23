日本の音楽界を支える武部聡志のプロデュースにより、スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう』の第一弾がリリースされたのは2023年。その翌年にはアルバム収録曲をライブで届けるコンサートも開催され、大きな反響を呼んだ。今年2月にはトリビュートアルバム第2弾、『ジブリをうたう その2』がリリースされ、新たに豪華アーティストが参加。再びそれぞれの“ジブリ愛”溢れるアルバムが誕生した。そして3月13日、＜ジブリをうたうコンサート その2＞が東京国際フォーラム ホールAにて開催された。そのあたたかく感動的な一夜をオフィシャルからのレポートでお届けする。

◆コンサート写真

開演時間になり、音楽プロデューサーの武部聡志がステージに登場した。前回のコンサートを「お客さんが本当に楽しそうに観てくださり、アーティストの皆さんも本当に楽しそうに歌ってくださった」と振り返り、「そのとき、絶対に続編をやりたいと思った」と、この日に至る想いを語った。「“ジブリ愛”が溢れるお客様が集まって一緒に楽しむコンサートです。映画のシーンを思い出して楽しむもよし、アーティストの歌声に酔いしれるもよし、思い思いに楽しんでいただければ」と、コンサートのはじまりを告げた。

そして呼び込まれたのはトップバッター、大原櫻子。映画『猫の恩返し』主題歌、「風になる」の軽やかなイントロに乗せて、あたたかな歌声を響かせる。バンドマスターとして自身もピアノを奏でる武部をはじめ、バンドサウンドがとても心地好い。ステージ上のスクリーンには映画のイラストも映し出され、会場中がすぐさまジブリの世界へと誘われていった。さらに大原は「次の楽曲は、初めてカバーさせていただく曲です」と、映画『ホーホケキョ となりの山田くん』主題歌、「ひとりぼっちはやめた」を披露。ミドルテンポの弾むような歌声が幸福を運ぶように響いた。

そして武部は「今日のショーでは、いろんな組み合わせのコラボレーションも楽しんでいただきたい」と語り、この日最初のコラボはGLIM SPANKYの松尾レミと亀本寛貴、そして大原櫻子の初共演。武部自身が映画音楽を担当した『コクリコ坂から』主題歌、「さよならの夏〜コクリコ坂から〜」で、松尾と大原のツインボーカルが響き合った。それぞれに違う個性のボーカルが溶け合うハーモニーは、まさにこの夜ならではのもの。

大原がステージをあとにすると、GLIM SPANKYのふたりは映画『アーヤと魔女』の主題歌「Don’t Disturb Me」を披露。亀本はギターをエレキに持ち換え、強烈に歪んだサウンドで会場の空気を一気にロックのモードに塗り替える。ハードなブリティッシュロックサウンドに松尾の歌声がとてもよく合う。続いては、映画『風立ちぬ』から「ひこうき雲」を披露し、深い歌声で会場を魅了。1コーラス目は武部と松尾と亀本の3人だけのアンサンブル。2コーラス目はバンドインのアレンジで、豊かな歌世界を表現していった。

「次は打って変わって甘い声の持ち主」と武部が呼び込んだのは森崎ウィン。映画『ハウルの動く城』主題歌、「世界の約束」で透明感のある美しい歌声を聴かせる。そして武部の「次の曲はウィンくんの歌声にすごくマッチしている」という思い切り期待を高める前振りに、森崎は「歌う前に言われると緊張します（笑）」と思わず苦笑い。武部は「そういう作戦なんです（笑）」といたずらっぽく笑い、始まったのは映画『かぐや姫の物語』主題歌、「いのちの記憶」。とても繊細に丁寧に紡ぐ森崎の歌声に会場中が引き込まれる。歌い終わると武部も「素晴らしいです」と絶賛。

続いてKalafinaのWakana、Keiko、Hikaruが呼び込まれ、森崎とのコラボで『千と千尋の神隠し』主題歌、「いつも何度でも」を披露。男性と女性の混声のハーモニーは、武部が4人それぞれが違うメロディラインを重ねるアレンジを施したもの。カノン的に重なり合う4人のスキャットが、とても美しいハーモニーを形作っていた。

さらにKalafinaの3人は、映画『ゲド戦記』主題歌、「時の歌」で見事なハーモニーを響かせた。武部はKalafinaのハーモニーを「この3人のハーモニーは普通ではない周波数、超音波、マイナスイオンが出ている感じがする」と評したが、まさに癒しの歌声だった。さらに『借りぐらしのアリエッティ』主題歌、「Arrietty’s Song」では、アコーディオンの音色が楽曲を牽引するなか、3人それぞれの歌声の魅力にも引き込まれた。

そして武部が「ここで、レジェンド・アーティストの登場。マダム・ジーナの降臨です！」とステージに呼び込んだのは加藤登紀子。言わずもがな、『紅の豚』でマダム・ジーナを演じ、映画のオリジナル楽曲を歌うシンガーである。歌うのはもちろん主題歌「さくらんぼの実る頃」、そしてエンディング・テーマ「時には昔の話を」だ。歌い出しからその歌声に引き込まれる。人生の喜びも悲しみも知り尽くすからこそ表現できるシャンソンの名曲がそこにあった。「時には昔の話を」は、前作の『ジブリをうたう』で、渋谷龍太（SUPER BEAVER）がカバーしていた曲でもある。加藤は「その歌声に震えた」と言い、それがきっかけで、加藤はSUPER BEAVERの「幸せのために生きているだけさ」をカバーするに至った話や、『紅の豚』の収録時のエピソードなども語り、話は尽きない。とても貴重な時間だった。

続いて登場したのはももいろクローバーZから玉井詩織。「風の谷のナウシカ」は彼女のやわらかくナチュラルな歌声にとてもよく合う。武部はももクロのライブの音楽監督を務めていることもあり、玉井の実力をよく知るプロデューサー。この日も玉井を「音楽的反射神経がとてもよい」と評し、「今日は詩織にピアノを弾いてもらいます」と、武部と連弾で『コクリコ坂から』の挿入歌、「夜明け」を披露。おなじみのメロディを玉井が軽やかなタッチで奏でる。そしてシームレスに楽曲は同作品挿入歌の「朝ごはんの歌」へと移行。玉井がマイクを手に立ち上がり、歌い出す。明るい太陽のような歌声に会場中からハンドクラップが起こった。

そして、その玉井とのコラボレーションでステージに登場したのは、いまポップシーンを賑わす大注目バンドPenthouseから、浪岡真太郎と大島真帆というふたりのボーカリスト。『コクリコ坂から』挿入歌の「初恋の頃」で、大島が透明感のある歌声で玉井へとつなぐと、ふたりはアイコンタクトをしながら互いの歌声を響かせ合うように素敵なハーモニーを生み出していった。

そしてPenthouseのふたりが披露したのは『君たちはどう生きるか』主題歌の「地球儀」。Penthouseには世界的に高い評価を受けるピアニスト、角野隼人＝かてぃんも在籍する。『ジブリをうたう その2』に収録した同曲でのPenthouseの演奏では、角野が印象的なピアノを響かせている。武部は「彼のピアノ無くして、今回のカバーはなかったと思う。それを体感していただきたく、今日は角野くんの弾いたピアノの（音源）データを持ってきました」と語り、かてぃんの演奏音源とバンドサウンドとを融合させる形で、浪岡と大島が歌を披露した。エモーショナルなバラードにピアノが繊細に寄り添う極上のカバー。素晴らしかった。

さらにもう1曲、「今度は浪岡くんのボーカルと僕のピアノが合わさるとどうなるか」と、ドラムのフィルインから『耳をすませば』主題歌、「カントリーロード」のイントロが始まる。そして大島が「増田貴久！」と呼び込むと、軽やかなバンドサウンドに乗ってNEWS 増田貴久がステージイン。増田の伸びやかな艶のある歌声が響き渡った。これもまた素敵なコラボレーション。3人のハーモニーもユニゾンも、スウィングするバンドサウンドに乗ってポップに弾ける。最後に、浪岡と増田が互いの歌声を讃えあうようにハグしたシーンも印象的だった。

増田は「錚々たるアーティストが参加したコンサートに、なぜ私を？」と、今回のオファーの理由を武部に問うと、旧知の間柄である武部が「まっすーの声が本当に好きでね。まっすぐなハイトーンの突き抜けるようなブライトな声」と答える。「ちょっと、歌う前にやめてください（笑）」と、増田も緊張を隠しきれない様子。武部はまたも「そういう作戦なんです（笑）」とニヤリ。そして「今日、ひとつだけわがままを言いました。ぜひ、僕のピアノとまっすーの歌だけで1曲やりたい」と、披露したのは『ゲド戦記』挿入歌の「テルーの唄」。増田の曇りのないまさにブライトな歌声が際立つ。アニメ画を背景に、不思議なノスタルジーを感じさせる歌と演奏。やさしく楽曲に没入させる演出に大きな拍手が送られた。そして本編ラストは『コクリコ坂から』挿入歌の「上を向いて歩こう」。不朽の名曲が弾むようなポップなアレンジで届けられ、増田の歌声が豊かに会場中を満たしていった。

鳴り止まない拍手がそのままアンコールを求める手拍子に変わり、ほどなくして武部とバンドメンバーがステージに再登場。この日、素晴らしい演奏でコンサートを彩ったプレイヤーの名をここにも改めて記しておきたい。渡辺裕太（ギター）、五十嵐宏治（キーボード）、浜崎賢太（ベース）、河村吉宏（ドラム）。そして武部聡志のピアノ。このバンドの極上のアンサンブルにも間違いなく確かな“ジブリ愛”が溢れていた。

アンコールは、ドラムが刻むリズムだけですぐにそれとわかる「ルージュの伝言」から。『魔女の宅急便』挿入歌にして荒井由実（松任谷由実）の大名曲。すぐさま会場からハンドクラップも起こり、大原櫻子、松尾レミ、森崎ウィン、玉井詩織の4人が、軽快に歌をつないでいく。この素晴らしいシンガーたちによるカバーはコーラスワークも冴え渡り、なんとも贅沢な時間だった。

最後は、武部が「この曲のメッセージが、いまの時代のみなさんの心にも届くように」と告げ、今日の参加アーティスト全員による「やさしさに包まれたなら」（同じく『魔女の宅急便』挿入歌）。素晴らしき大団円だった。ジブリ作品が伝えるメッセージを、音楽の力で継承し、つないでいこうという想いが込められた、まさしく“ジブリ愛”しかない夜だった。ぜひまた続編の開催を心待ちにしたい。

取材・文◎杉浦美恵

撮影◎田中聖太郎、樋口隆宏

■武部聡志プロデュース＜ジブリをうたう コンサート その2＞ 東京公演

日時：2026年3月13日（金） 18:00開場／19:00開演

会場：東京国際フォーラム ホールA

出演：大原櫻子／加藤登紀子／Kalafina／GLIM SPANKY／玉井詩織（ももいろクローバーZ）／浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）／増田貴久／森崎ウィン

動員数：5,000名 ＜バンドメンバー＞

音楽監督・Pf 武部聡志

Dr 河村吉宏

Bs 浜崎賢太

Gt 渡辺裕太

Kbd五十嵐宏治

Mp 秋谷弘大 大阪公演

日時：2026年3月20日（金・祝） 17:00開場／18:00開演

会場：グランキューブ大阪（大阪府立国際会議場）

出演：大原櫻子／Kalafina／GLIM SPANKY／玉井詩織（ももいろクローバーZ）／浪岡真太郎・大島真帆（Penthouse）／増田貴久／森崎ウィン

動員数：2,700名 ※出演者 50音順。

※東京・大阪公演では出演者・出演組数は異なります。

※その他、コンサートの詳細は右記をご参照ください（https://ghibliwoutau-concert.com） 【セットリスト】

M1. ⾵になる（映画「猫の恩返し」より）／⼤原櫻⼦

M2. ひとりぼっちはやめた（映画「ホーホケキョとなりの山田くん」より）／⼤原櫻⼦

M3. さよならの夏〜コクリコ坂から〜（映画「コクリコ坂から」より）／⼤原櫻⼦ × GLIM SPANKY

M4. Don’t Disturb Me（映画「アーヤと魔女」より）／GLIM SPANKY

M5. ひこうき雲（映画「風立ちぬ」より）／GLIM SPANKY

M6. 世界の約束（映画「ハウルの動く城」より）／森崎ウィン

M7. いのちの記憶 (映画「かぐや姫の物語」at 東京公演) ※時には昔の話を（映画「紅の豚」at ⼤阪公演）／森崎ウィン

M8. いつも何度でも（映画「千と千尋の神隠し」より）／森崎ウィン × Kalafina

M9. 時の歌（映画「ゲド戦記」より）／Kalafina

M10. Arrietty’s Song（映画「借りぐらしのアリエッティ」より）／Kalafina

M11. さくらんぼの実る頃（映画「紅の豚」より）／加藤登紀⼦(東京公演のみ)

M12. 時には昔の話を（映画「紅の豚」より）／加藤登紀⼦(東京公演のみ)

M13. 風の谷のナウシカ（映画「風の谷のナウシカ」より）／⽟井詩織（ももいろクローバーZ）

M14. 夜明け〜朝ごはんの歌（映画「コクリコ坂から」より）／⽟井詩織（ももいろクローバーZ）

M15. 初恋の頃（映画「コクリコ坂から」より）／⽟井詩織（ももいろクローバーZ）× 浪岡真太郎・⼤島真帆（Penthouse）

M16. 地球儀（映画「君たちはどう生きるか」より）／浪岡真太郎・⼤島真帆（Penthouse）

M17. カントリー・ロード（映画「耳をすませば」より）／浪岡真太郎・⼤島真帆（Penthouse）× 増⽥貴久

M18. テルーの唄（映画「ゲド戦記」より）／増⽥貴久

M19. 上を向いて歩こう（コクリコ坂から）／増⽥貴久 Ec1

ルージュの伝⾔（映画「魔女の宅急便」より）／⼤原櫻⼦ × ⽟井詩織（ももいろクローバーZ） × 森崎ウィン × 松尾レミ (GLIM SPANKY)

Ec2

やさしさに包まれたなら（映画「魔女の宅急便」より）／ALL LINE UP

■リリース情報 ◾️NEW VINYL スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう その2』

2026年4月29日（水・祝）発売

アナログ盤 \6,050（税込価格） VIJL-60387〜60388

※重量盤2枚組 [収録内容]

Side A

1​. 風になる / 大原櫻子（映画「猫の恩返し」より）

2​. やさしさに包まれたなら / 小川彩&奥田いろは（乃木坂46）（映画「魔女の宅急便」より）

3​. 上を向いて歩こう / 大野雄大＆花村想太（Da-iCE）（映画「コクリコ坂から」より）

4​. いつも何度でも / 薬師丸ひろ子（映画「千と千尋の神隠し」より） Side B

1​. ひこうき雲 / GLIM SPANKY（映画「風立ちぬ」より）

2​. 地球儀 / Penthouse（映画「君たちはどう生きるか」より）

3​. テルーの唄（Instrumental） / 葉加瀬太郎＆武部聡志（映画「ゲド戦記」より） Side C

1​. 朝ごはんの歌 / 玉井詩織（ももいろクローバーZ）（映画「コクリコ坂から」より）

2​. カントリー・ロード / のん×SOIL&”PIMP”SESSIONS（映画「耳をすませば」より）

3​. さよならの夏〜コクリコ坂から〜 / にんじん（from ロクデナシ）（映画「コクリコ坂から」より） Side D

1​. Arrietty’s Song / Kalafina（映画「借りぐらしのアリエッティ」より）

2​. はにゅうの宿 / アイナ・ジ・エンド（映画「火垂るの墓」より）

3​. 世界の約束 / 森崎ウィン（映画「ハウルの動く城」より） epilogue

4​. いのちの記憶（Instrumental）/ 武部聡志（映画「かぐや姫の物語」より） ◾️NEW ALBUM スタジオジブリ トリビュートアルバム『ジブリをうたう その2』

2026年2月25日（水）発売 通常盤 \3,630（税込価格）VICL-66103

https://www​.jvcmusic​.co​.jp/-/Discography/CL65894/VICL-66103​.html ジブリ関連ショップ限定盤（アナザージャケット仕様 ）\3,630（税込価格）NCS-10322

※通常盤と同内容

https://www​.donguri-sora​.com/item/11310005​.html

https://www​.ghibli-museum-shop​.jp/i/NCS-10322 [収録曲]

1​.風になる / 大原櫻子（映画「猫の恩返し」より）

2​.やさしさに包まれたなら / 小川彩&奥田いろは（乃木坂46）（映画「魔女の宅急便」より）

3​.上を向いて歩こう / 大野雄大＆花村想太（Da-iCE）（映画「コクリコ坂から」より）

4​.いつも何度でも / 薬師丸ひろ子（映画「千と千尋の神隠し」より）

5​.ひこうき雲 / GLIM SPANKY（映画「風立ちぬ」より）

6​.地球儀 / Penthouse（映画「君たちはどう生きるか」より）

7​.テルーの唄（Instrumental） / 葉加瀬太郎＆武部聡志（映画「ゲド戦記」より）

8​.朝ごはんの歌 / 玉井詩織（ももいろクローバーZ）（映画「コクリコ坂から」より）

9​.カントリー・ロード / のん×SOIL&”PIMP”SESSIONS（映画「耳をすませば」より）

10​.さよならの夏〜コクリコ坂から〜 / にんじん（from ロクデナシ）（映画「コクリコ坂から」より）

11​.Arrietty’s Song / Kalafina（映画「借りぐらしのアリエッティ」より）

12​.はにゅうの宿 / アイナ・ジ・エンド（映画「火垂るの墓」より）

13​.世界の約束 / 森崎ウィン（映画「ハウルの動く城」より）

epilogue

14​.いのちの記憶（Instrumental）/ 武部聡志（映画「かぐや姫の物語」より）

全14曲収録 ストリーミングサービスおよびiTunes Store、レコチョク、moraなど主要ダウンロードサービスにて配信中

※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX、Qobuz

https://jvcmusic​.lnk​.to/ghibli_o_Utau2 [購入特典]

『スタジオジブリ トリビュートアルバム「ジブリをうたう その2」』購入特典！

「特製・ジャケットステッカー」をプレゼント！ 全国のCDショップ、オンラインストアにて、2月25日発売 『スタジオジブリ トリビュートアルバム「ジブリをうたう その2」』をご購入いただきました方に先着で特典「特製・ジャケットステッカー」をプレゼントいたします。 ＜対象商品＞

発売日：2026年2月25日（水）

タイトル： スタジオジブリ トリビュートアルバム 『ジブリをうたう その2』

■通常盤 \3,630（税込価格）VICL-66103

■ジブリ関連ショップ限定盤（アナザージャケット仕様 ）\3,630（税込価格）NCS-10322 ＜対象チェーン店舗・オンラインストア＞

■TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE

■HMV全国各店 / HMV&BOOKS online

■Amazon​.co​.jp

■楽天ブックス

■VICTOR ONLINE STORE

■上記以外の全国のCDショップ各店 ※Amazon​.co​.jp、楽天ブックス では、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をお買い求め下さい。

※特典の数には限りがございます。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※特典の内容・デザインは予告なく変更する場合がございます。

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撮影◎田中聖太郎、樋口隆宏