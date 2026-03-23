ＮＨＫ Ｅテレ「おかあさんといっしょ」（月〜土・午前７時４５分）が２３日に放送され、「第１２代体操のお兄さん」の登場にネットが騒然となった。

初代「体操のお姉さん」を務める秋元杏月（あづき）が２８日の放送をもって卒業することとなり、今週は「杏月お姉さんスペシャル」と題して放送。杏月お姉さんの７年間の思い出を振り返る内容で、この日は２３年４月に番組を卒業した「体操のお兄さん」福尾誠が登場。秋元杏月と一緒に「からだ☆ダンダン」を軽快に披露した。

Ｘ（旧ツイッター）では「まことお兄さん」がトレンド入りし、「まことお兄さんを久々に見れていい朝」「まことお兄さんのダンダン懐かし過ぎて朝から泣いた」「まことお兄さんかっこいいよなあ」「朝、まことお兄さんがＥテレに出てきて女性ホルモン出た」「おかあさんといっしょで久々にまことお兄さん見たら小顔脚長超絶スタイルでびっくりした」「まことお兄さんイケメンすぎない？」「歌と踊りにに釘付け」と騒然。

「まことお兄さん」として親しまれた福尾は２０２３年４月に番組卒業。番組卒業後に公式ＳＮＳを開設し、カメラ目線でおしゃれな服のモデル風ショットなどが「めっちゃイケメン」「新しいアイドルの人？」などと話題に。昨年１２月には「この度、セント・フォースＺＯＮＥとの業務提携契約を締結いたしましたことをご報告いたします」と芸能事務所との契約を報告した。