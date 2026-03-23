お笑いコンビ「ピース」の又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。人気芸人らが又吉の“素顔”を明かした。

同番組には、又吉の下積み時代を知る「サルゴリラ」児玉智洋、「ライス」関町知弘がVTR出演した。又吉の人柄について、児玉は「人の目を気にしすぎてて」と回転寿司店でのエピソードを披露。店での又吉の様子を「食べたい物を頼めない、恥ずかしくて」と伝えた。

そして「自分が今、トロを食べたいんだって思われるのが恥ずかしいらしくて、“ちょっと頼んでくれ”って俺が毎回頼む」と話すと、関町は焼肉店での話として「お肉を俺がバーッと乗せていくんですけど」と回想。「凄い食べる人だと思われたくない」又吉は、「関町、あんまり乗せないでくれ」と制止するという。

これを受けて、番組MCの俳優・山崎育三郎は「“気にする”って何ですか？」と質問。又吉は「相手は僕のことを気にしてないって分かってはいるんだけど、なんか気にしてしまうというか」と苦笑い。

又吉は「例えば自宅でカレーを作ろうと思ってスーパーに行く。スーパーを2つぐらい分けて、“今日こいつ、カレーを食べる”ってバレないようにしてる」と告白した。

商品をレジに通す際、「“あ、この人カレーするんや”って思われて、顔とか見られたらちょっと嫌」という又吉に、女優の井桁弘恵は「ちょっと分かるかも」と共感。又吉は「カレーのルーだけを別で買う。そうしたら肉じゃがの可能性も、シチューもカレーの可能性も残ってる」と語っていた。