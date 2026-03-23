お笑いコンビ、ピースの又吉直樹（45）が、22日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜午後10時）に出演。相方の綾部祐二（48）について話した。

ピースは結成23年目。VTRで出演したタレント今田耕司（60）が「たまに綾部の話を又吉がしている時に、女子に見える時があります。『帰ってきたら、こんなことをしてみたいな』とか」と綾部に対する“愛情”を感じると話した。

米国を拠点に活動している綾部とは「定期的に電話をして、近況を伝え合ったりして」。先日は「（綾部が）『テキサス州の牧場を経営している友人ができた』と。牧場の手伝いしばらくしていたりして、『英語のことはよくわからないけど、牛のことは大分詳しくなったぞ』ということを話していた」と明かした。

電話をかけてくるのは9割くらい綾部からだという。「日本人とあまりしゃべるタイミングがないのか、昔よりだいぶ長電話にはなっていますね」と話した。MCの井桁弘恵（29）に「（綾部の）どういうところが好きですか」と聞かれると、「面白いところですかね」。そして「面白いところは好きですけど…あとは嫌いですけどね」と答え、井桁と山崎育三郎（40）を笑わせた。