犬が『辛い』と感じているときの鳴き方５選

犬が「辛い」と感じているとき、行動や態度で示すこともありますが、力を振り絞って鳴き声で意思表示することも多くあります。ここでは、犬がストレスや体調不良によって「辛い」と感じているときの鳴き方をみていきましょう。

1.「キャン！」「キャイーン！」

突発的に痛みが走ったとき、犬は悲鳴のような甲高い声を上げます。「キャン！」「キャイーン！」と甲高く大きい声を上げたときは、足や背中、お腹などに痛みが走ったサインです。素人が無理に触って痛みの部位を探ろうとすると、骨折や脱臼などを悪化させたり、パニックになった犬に噛まれたりする危険があるため、なるべく安静にして早めに動物病院を受診しましょう。

2.「ヴー…」「ガルルルル…」

慢性的な痛みや体調不良があるときに、犬は「ヴー…」と低く小さな声を出すことがあります。人間の「痛いよ……」「辛いよ……」という精いっぱいの意思表示でしょう。

また、体に触れたとき、触れようとしたときに「ガルルルル…」と警戒するような唸り声を出すときは、体に痛みを感じていたり、触られた箇所に痛みを感じているサインです。

3.「クンクン」「フゥンフゥン」

痛みや体調不良で不安を抱えている犬は、心細そうな声で「クンクン」と鳴いたり、「フゥンフゥン」と鼻を鳴らすような鳴き声を出したりします。

頻繁に、あるいは前述したような鳴き声をずっと出している場合は、体調に違和感を覚えている可能性が高いので、動物病院で診てもらいましょう。

4.「クーン」「キューキュー」

体調不良や寂しさでつらさを感じているときは、「クーン」と悲しげな声を出したり、「キューキュー」と辛そうな鳴き声を何度も出したりすることがあります。

その日の過ごし方や様子を思い返し、体調不良や寂しさなどのストレス起因の辛さなのかを判断しましょう。

5.異常に長く鳴き続ける

「ワンワン！」と飼い主や家族に訴えかけるように、ずっと鳴き続けていることはありませんか。これも「辛い」サインの可能性が考えられます。

体調不良よりも「寂しい」「不安」といったストレスからくる辛さを訴えていることが多いので、かまってあげられる時間が少なかったり、接し方が冷たかったりと、その日の接し方に心当たりがないか思い返してみてください。

愛犬に苦痛を与えるタブー行為とは

犬が「辛い」と感じているとき、紹介したような鳴き声を出して訴えることがあります。では、飼い主のどのような行動が愛犬に身体的、または精神的な苦痛を与えてしまうのでしょうか。

強すぎる力で引っ張り合いっこする フローリングの上を全力ダッシュさせる 体を叩くなどの体罰行為 強い力でブラッシングする 長すぎる留守番やコミュニケーション不足 感情的に怒鳴りつける 必要最低限のお世話を怠る

遊び方やお世話の仕方、しつけの仕方によっては、身体的・精神的に苦痛を与えてしまうことがあります。また、怪我をしないように、フローリングにマットを敷いたり、家具の配置を見直したりと、生活環境を整えてあげることも大切です。

「体調不良」と「ストレス」の見分け方

犬が「辛い」と鳴いているとき、体調不良かストレス要因の訴えなのか見極めるのは難しいですよね。まずは、愛犬に近寄り、スキンシップをとりながら痛みを感じる箇所はないか確認してみましょう。

触れると嫌がる、悲鳴をあげる 体をブルブルと震わせている 元気がなくぐったりしている 声をかけても反応が薄い その日、嘔吐や下痢などの症状がみられた

上記のような症状が現れている場合は、体調不良や怪我、病気の可能性が疑われます。早めに動物病院へ連れていき、診察を受けましょう。

上記に当てはまらない場合は、寂しさや不安から来るストレス要因で辛さを感じている可能性があります。スキンシップや遊びなどを通して愛情を伝えたり、散歩に連れていきリフレッシュさせてあげたりと対処してあげましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が「辛い」と感じているときは、ボディランゲージ以外にも鳴き声で訴えてくることがあります。無駄吠えと決めつけず、なぜ鳴いているのかを見極め、適切に対応してあげましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)