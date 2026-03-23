4月12日より日本テレビ系で放送がスタートする志尊淳主演ドラマ『10回切って倒れない木はない』の追加キャストとして、でんでん、矢柴俊博、入山法子、みりちゃむ（大木美里亜）、松岡卓弥（MATSURI）の出演が発表された。

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本作は、秋元康が企画を務めるオリジナルラブストーリー。脚本は、『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（カンテレ・フジテレビ系）の川粼いづみが手がける。

本作が民放GP帯ドラマ初の単独主演となる志尊が、幼い頃に両親を失くし、韓国有数の財閥の養子となったが養父の死後に韓国の家を追い出される日本人青年のキム・ミンソク（青木照）役を担当。仁村紗和が、町の小さな診療所で働き、キム・ミンソクと惹かれ合っていく医師・桃子を演じる。

でんでんが演じるのは、桃子が勤める風見診療所の院長・風見進。病院経営の傍ら、子ども食堂も運営するなど困っている人を放っておけない性分。幼い頃から桃子のことを知っていて、優しく見守っている。

みりちゃむが演じるのは、診療所の看護師・花井美香。診療所をテキパキと回すしっかり者だ。診療所や子ども食堂でのミンソクと桃子の心和むシーンは、波瀾万丈な物語に安らぎのひとときをもたらす。

入山が演じるのは桃子の姉・河瀬杏子。現在は派遣社員として働きながら、桃子と二人で暮らしている。心優しく家族の為に献身的で、桃子もそんな姉が大好きで頼りにしている。世話を焼く杏子と医師の姿から離れた桃子、姉妹ならではの気兼ねなくテンポのいい掛け合いが描かれる。

矢柴が演じるのは、ミンソクが赴任することになったファングムホテル・トーキョーの支配人・水島栄壱。30年かけて支配人の地位まで昇りつめただけに、突然副支配人となったミンソクに対して嫌味な態度をとる。

松岡が演じるのは、ファングムホテル・トーキョーで働くベルマン・夏目孝彦。松岡は、本作がドラマ初出演となる。

コメントでんでん

コメディ、ミステリー、サスペンス、そしてファミリー劇場と、盛りだくさんの楽しいドラマです。私が演じる風見院長は、コメディ、ファミリー劇場担当です。そして何とキャストの皆さん初共演です！ ワクワクしてます。

矢柴俊博

素敵な作品に参加できて光栄です。久しぶりにお会いした志尊さん。「こんなに大きかったかしら」と衝撃を受けました。存在感が増した姿が頼もしい限りです。逆に私が演じる役へのオーダーは『小物』とのことで（笑）。少しでも主人公の葛藤に貢献できるよう、イケズを楽しんで演じていきたいと思っております。

入山法子

出演のご依頼をいただいた際、志尊淳さんの主演ドラマですと伺い、私で良ければお力添えさせてくださいと即答いたしました。10年ぶりの共演（シーンはあるのか……？）楽しみです。また、こちらが勝手に、一方的に、親近感を抱きながらご活躍を拝見していた仁村さんと、姉妹という関係性でお芝居できることを、とても嬉しく思っています。温かいシーンを作れるよう、尽力します。どうぞお楽しみに！

みりちゃむ

今回初めてギャルではなく、花井美香という看護師の役をやらせていただくことになりました。普段の私とは違い、テキパキハキハキした物おじしない子なので難しい部分もありますが、新しいことに挑戦できるのを嬉しく思います。まだ演技経験も少ないですが、精一杯頑張りますので皆様お楽しみにっ！

松岡卓弥

今回、ホテルのベルマン夏目孝彦役として初めてドラマに出演させていただきます！連日撮影の現場では貴重な経験をさせて頂いております。まだまだ勉強中ですが、毎回ドキドキしながら楽しく撮影に参加しています！本作品の力になれるように、そして少しでもみなさんの癒しになれたら嬉しいなと思いながら、夏目孝彦を精一杯演じさせていただきます。温かい目で見守って頂き、ご覧いただけたら嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）