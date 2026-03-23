「オーランド・シティへ、here we go！」フランス人スターのMLS参戦は秒読みか。精通記者ロマーノが発信「３月の交渉が破談、今夏の加入で最終決着」

「オーランド・シティへ、here we go！」フランス人スターのMLS参戦は秒読みか。精通記者ロマーノが発信「３月の交渉が破談、今夏の加入で最終決着」