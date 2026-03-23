「オーランド・シティへ、here we go！」フランス人スターのMLS参戦は秒読みか。精通記者ロマーノが発信「３月の交渉が破談、今夏の加入で最終決着」
MLS（アメリカプロサッカーリーグ）のオーランド・シティは、スペインの強豪アトレティコ・マドリーでプレーするアントワーヌ・グリーズマンの獲得に成功したようだ。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ記者が発信した。
オーランド・シティは今年２月下旬頃にも獲得を検討しており、MLSの移籍期限である３月26日までの決着を目ざしていた。しかしグリーズマンは、まだアトレティコでチャンピオンズリーグやコパ・デル・レイといったタイトル獲得の可能性を残していたため、今季終了までの残留を選択したという。この時点で移籍は実現しなかった。
それでも交渉は継続され、ついに合意に至ったようだ。ロマーノ氏は３月23日に自身の公式Xを更新。選手の移籍確定時に用いる“HERE WE GO”のフレーズと共に「アントワーヌ・グリーズマンがオーランド・シティへ、here we go！ フランス人スター選手、MLSクラブ移籍で口頭合意が成立」と伝えた。
「2026年７月までの契約で合意、アトレティコからのフリー移籍。３月の交渉が破談となった後、今夏の加入で最終決着。『MARCA』の報道では、グリーズマンは今週中に米国へ向かう予定だ」
なお、ロマーノ氏によると、オーランド・シティは、グリーズマンには現在もアトレティコで背負う７番を託す予定で、35歳のレフティは早ければ今週中に契約書にサインする可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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オーランド・シティは今年２月下旬頃にも獲得を検討しており、MLSの移籍期限である３月26日までの決着を目ざしていた。しかしグリーズマンは、まだアトレティコでチャンピオンズリーグやコパ・デル・レイといったタイトル獲得の可能性を残していたため、今季終了までの残留を選択したという。この時点で移籍は実現しなかった。
それでも交渉は継続され、ついに合意に至ったようだ。ロマーノ氏は３月23日に自身の公式Xを更新。選手の移籍確定時に用いる“HERE WE GO”のフレーズと共に「アントワーヌ・グリーズマンがオーランド・シティへ、here we go！ フランス人スター選手、MLSクラブ移籍で口頭合意が成立」と伝えた。
なお、ロマーノ氏によると、オーランド・シティは、グリーズマンには現在もアトレティコで背負う７番を託す予定で、35歳のレフティは早ければ今週中に契約書にサインする可能性がある。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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