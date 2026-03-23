「天使すぎません？」板野友美、色っぽ温泉浴衣ショット披露！ 「赤ちゃんみが強くて可愛すぎます、、」
タレントの板野友美さんは3月22日、自身のInstagramを更新。温泉地でリラックスしたひとときを過ごす浴衣姿を公開しました。
【写真】板野友美の色っぽい温泉浴衣ショット
ファンからは「浴衣姿も可愛すぎです」「良い雰囲気」「可愛い お肌ツヤツヤ」「超絶に可愛いよ」「ヤバい、マジでヤバすぎるくらい世界一超美しすぎる」「赤ちゃんみが強くて可愛すぎます、、」「撃ち抜かれる美しさ最高キュート」「ともちん天使すぎません？」など、絶賛の声が集まりました。
(文:五六七 八千代)
【写真】板野友美の色っぽい温泉浴衣ショット
「撃ち抜かれる美しさ最高キュート」板野さんは、温泉マークの絵文字を添え、9枚の写真を公開。しっとりと落ち着いた色の浴衣に身を包んだ姿です。特に目を引くのは、アップにまとめられた髪の毛とお風呂上がりを思わせる艶やかな素肌で、リラックスした表情からは、大人の女性らしい色っぽさが漂っています。
「友智2人で浅草に」プライベートでの充実した日常をたびたび公開している板野さん。1月1日には、「新年から友智2人で浅草に」とつづり、元AKB48の河西智美さんと出掛けた際の写真を披露しました。板野さんは、ピンクの着物に身を包み、新春らしい晴れやかな姿です。若草色の着物を上品に着こなした河西さんとのツーショットも。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:五六七 八千代)