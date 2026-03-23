つるの剛士の次女・おとさん、メディア初出演 父とCM共演で「意外といけるかも（笑）」【インタビュー全文】
タレントのつるの剛士が、ワイモバイルの新CM「18 Years Scroll」に出演。実在する親子の18年間をスマートフォン（スマホ）のカメラロール内のデータで紡いだ同CMで、次女・おとさんがメディア＆CM初出演を果たしている。
【動画】つるの剛士の次女・おとさん、メディア初出演 父とCM共演
CMは、つるのが自身のスマホに大切に保存してきた、18年間にわたる合計約6000件以上もの膨大な写真や動画データをもとに制作されたドキュメンタリー形式で展開。楽曲には銀杏BOYZの名曲「BABY BABY」を採用し、家族の絆を描いた物語をより一層盛り立てている。
CMに使用されている映像や写真は、すべてつるののスマホに実際に保存されていたものです。今回、主役としてCM初出演を果たした次女・おとさんの0歳から、18歳の誕生日を迎えるまでの膨大な記録を使用している。おとさんはCM初出演であり、親子でのメディア活動も今回が初めて。撮影中も2人の仲むつまじい姿が印象的で、まさに今回のCMにふさわしい家族愛を感じられた。
■つるの剛士、おとさん
・今回のCMを見てみて、どんな感想ですか？
(おとさん)父は仕事で忙しくて、小さい頃はあまり一緒にいなかったと思い込んでいたんです。でも、今回写真を見返したら、どこへ行くにも一緒で。「実はちゃんとお父さんはそばにいて、時間を作ってくれていたんだな」と、18年経って知ることができました。
(つるのさん)この頃は、人生で一番忙しくて、兄弟の中で唯一おとの出産に立ち会えなかったんです。それでもできるだけ一緒に過ごそうと、仕事の合間に一緒に過ごしていたことを覚えています。あまり一緒にいられなかったんじゃないかなっていう親の後悔みたいなのがあったんですけど、でもこれ（6000枚のデータ）を見ると、あ、意外と一緒にいたんだな、っていう。なんか今、答え合わせができたような気がして嬉しいです。
・18年間のうち、お父さんの姿で印象的だったことはありますか？
(おとさん)お父さんがテスト期間とか、リビングで必死に勉強している姿をずっと見てきて。「あ、お父さんもこれだけ頑張ってるから、私ももっと頑張れるな」って。私が留学直後にホームシックになっても頑張れたのは、お父さんの姿を見て勇気をもらったのが大きかったです。
(つるのさん)えーそうなの！初めて聞いたよ！なんか嬉しいな。その頃コロナで会えなかった期間だったというのもあり、おとのことが心配で、ビデオ通話を頻繁にしていたり、家族のLINEグループで頻繁に画像を送りあったりしていたんです。
・おとさんの姿で印象的だったことはありますか？
(つるのさん)おとが2歳くらいのとき、保育園に入れず、近くのインターナショナルスクールに通わせてみたんです。英語話せないけど、ちょっと実験的におもしろいかもね、なんて話して。そしたら、通って半年くらいの2歳半の頃、家のリビングで朝パンを食べてたら、おとがいきなり「グッドモーニングダディ！」ってネイティブな発音をしてきたんです！そこから英語を話すようになりました。
(おとさん)わたしは覚えていないけど、その話は聞いたことあります(笑)
(つるのさん)さらに続きがあって。クリスマスの時に、おとがサンタさんに英語でお手紙を書いていたんですね。そしたら、サンタさんが無事来てくれて、その手紙に返事をくれていたみたいなのですが・・・
(おとさん)その返事内容が、まさかの「TANK YOU」だったんです（笑）
(つるのさん)おとが「パパ、サンタさんH抜けてる」って言ってきて(笑)サンタさんも忙しかったから仕方ないね、って話したのを覚えています。お恥ずかしい話ですが(笑)
・おとさんはCM初出演でしたが、どうでしたか？
(おとさん)自然体で頑張れました！意外といけるかも！って思いました(笑)
(つるのさん)そうなんです、僕もびっくりして。撮影現場に来てもらうことは何回かあったとはいえ、CM撮影となると、セリフがあったりするじゃないですか。なのにどんどんこなしていく姿をみて、「なんでできるの？」って聞いてみたんです。そしたら、
(おとさん)よく妹とスマホで動画を撮りあったりしてるので、立ち位置とか髪の毛の位置とかいつも意識しているので、その辺りは普段通りにできたんです。
(つるのさん)本当にスマホやSNSが当たり前の時代の子たちはすごいなあと、今回のCM共演をきっかけに改めて思いました。
【動画】つるの剛士の次女・おとさん、メディア初出演 父とCM共演
CMは、つるのが自身のスマホに大切に保存してきた、18年間にわたる合計約6000件以上もの膨大な写真や動画データをもとに制作されたドキュメンタリー形式で展開。楽曲には銀杏BOYZの名曲「BABY BABY」を採用し、家族の絆を描いた物語をより一層盛り立てている。
■つるの剛士、おとさん
・今回のCMを見てみて、どんな感想ですか？
(おとさん)父は仕事で忙しくて、小さい頃はあまり一緒にいなかったと思い込んでいたんです。でも、今回写真を見返したら、どこへ行くにも一緒で。「実はちゃんとお父さんはそばにいて、時間を作ってくれていたんだな」と、18年経って知ることができました。
(つるのさん)この頃は、人生で一番忙しくて、兄弟の中で唯一おとの出産に立ち会えなかったんです。それでもできるだけ一緒に過ごそうと、仕事の合間に一緒に過ごしていたことを覚えています。あまり一緒にいられなかったんじゃないかなっていう親の後悔みたいなのがあったんですけど、でもこれ（6000枚のデータ）を見ると、あ、意外と一緒にいたんだな、っていう。なんか今、答え合わせができたような気がして嬉しいです。
・18年間のうち、お父さんの姿で印象的だったことはありますか？
(おとさん)お父さんがテスト期間とか、リビングで必死に勉強している姿をずっと見てきて。「あ、お父さんもこれだけ頑張ってるから、私ももっと頑張れるな」って。私が留学直後にホームシックになっても頑張れたのは、お父さんの姿を見て勇気をもらったのが大きかったです。
(つるのさん)えーそうなの！初めて聞いたよ！なんか嬉しいな。その頃コロナで会えなかった期間だったというのもあり、おとのことが心配で、ビデオ通話を頻繁にしていたり、家族のLINEグループで頻繁に画像を送りあったりしていたんです。
・おとさんの姿で印象的だったことはありますか？
(つるのさん)おとが2歳くらいのとき、保育園に入れず、近くのインターナショナルスクールに通わせてみたんです。英語話せないけど、ちょっと実験的におもしろいかもね、なんて話して。そしたら、通って半年くらいの2歳半の頃、家のリビングで朝パンを食べてたら、おとがいきなり「グッドモーニングダディ！」ってネイティブな発音をしてきたんです！そこから英語を話すようになりました。
(おとさん)わたしは覚えていないけど、その話は聞いたことあります(笑)
(つるのさん)さらに続きがあって。クリスマスの時に、おとがサンタさんに英語でお手紙を書いていたんですね。そしたら、サンタさんが無事来てくれて、その手紙に返事をくれていたみたいなのですが・・・
(おとさん)その返事内容が、まさかの「TANK YOU」だったんです（笑）
(つるのさん)おとが「パパ、サンタさんH抜けてる」って言ってきて(笑)サンタさんも忙しかったから仕方ないね、って話したのを覚えています。お恥ずかしい話ですが(笑)
・おとさんはCM初出演でしたが、どうでしたか？
(おとさん)自然体で頑張れました！意外といけるかも！って思いました(笑)
(つるのさん)そうなんです、僕もびっくりして。撮影現場に来てもらうことは何回かあったとはいえ、CM撮影となると、セリフがあったりするじゃないですか。なのにどんどんこなしていく姿をみて、「なんでできるの？」って聞いてみたんです。そしたら、
(おとさん)よく妹とスマホで動画を撮りあったりしてるので、立ち位置とか髪の毛の位置とかいつも意識しているので、その辺りは普段通りにできたんです。
(つるのさん)本当にスマホやSNSが当たり前の時代の子たちはすごいなあと、今回のCM共演をきっかけに改めて思いました。