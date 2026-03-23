今季、過酷なスケジュールを強いられるＧ大阪が見せる“攻撃の強み”を元日本代表ＤＦ加地亮さんが解説。２本のパスでゴールを生み出した好連係を絶賛した。７連戦というタイトなスケジュールを戦い抜いた後輩には「やってやるぞという気持ちが見えていた」と思いやった。

▼Ｇ大阪は７連戦を乗り切った

関西のサッカー情報を中心に扱うＭＢＳのＪリーグ応援番組『ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ』で、ＭＣを務める元日本代表ＤＦ加地亮さんが登場。百年構想リーグのWEST地区の第８節ガンバ大阪対アビスパ福岡に注目。

７連戦のラストマッチとなったＧ大阪。連戦の疲れがありながらも前半から果敢に攻め立てたＧ大阪は絶好調のＦＷデニス・ヒュメット選手のゴールで先制。相手に同点とされるも、ＦＷウェルトン選手が今シーズン初ゴールを飾って、２－１で前半を折り返した。後半にはＤＦ半田陸選手がゴールラインぎりぎりでクリアする“神セーブ”も披露。さらにＧＫ東口順昭選手がＡＣＬ２に続いてＰＫを止めるなど意地を見せたものの、後半アディショナルタイムに同点弾を許してＰＫ戦に突入した。

ＰＫ戦ではＪリーグ史上最長の１５人目に突入。最後はＦＷジェバリ選手が止められてしまい、勝ち点１で過酷な７連戦を終えた。

加地さんは「前半すごく良かった。広島戦でも相手が悪かったなかで『やってやるぞ』という気持ちが見えていた。連戦でもできるということをこの試合でも見せた」と称賛。ただ、後半はアウェーや中２日の連続という疲労も見えて「ちょっと押し込まれた。もったいないシーンがあった」と話した。

特に、２本のパスで完結した先制点に注目。「今季のガンバはここがいい」と、相手から奪ったあと１本のパスで前方につけられる強みを解説した。ＤＦ陣、ボランチも含めて意思を統一し、ゴールにつなげている形を称えた。

Ｇ大阪にとっては２月末からスタートしたＡＣＬ２でのタイ遠征を含めたタイトなスケジュール。７連戦で９０分による敗戦は１つのみで総力戦で乗り切った。

（ＭＢＳ「ＫＩＣＫ ＯＦＦ！ ＫＡＮＳＡＩ」日曜深夜０：５０－１：２０放送 ２０２６年３月２２日（日）収録より）