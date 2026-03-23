お笑いタレントの柳原可奈子（40）が21日、Instagramを更新。生まれつきの脳性まひを患う6歳の長女が、特別支援学校用のバギーを試す姿を公開した。

【映像】新型バギーに乗る柳原可奈子の長女

2023年4月、Instagramの開設とともに、長女が生まれつきの脳性まひであることを公表していた柳原。その後の投稿では、障害の有無にかかわらず誰もが楽しめるインクルーシブ公園で遊ぶ様子や、ネックチューブ型の浮き輪を重ねておうちプールを満喫する姿など、長女との日常について発信してきた。

長女が新型バギーに乗り公園でピクニック

2026年3月21日の投稿では、長女の特別支援学校用のバギーが完成したことを報告。「入学前に乗ってみよう！とお弁当を持ってピクニックに行ったよ〜」「2つのリクライニングがついていて、どちらも倒せばフルフラット状態になるので、バギーに乗ったまま色々とケアできるのが決め手でした。」と機能の詳細も紹介。「久しぶりに来た柏ふるさと公園。インクルーシブ遊具があるから長女も一緒に遊べたよ!!体も大きくなり、遊具に乗せるのも、私の声太めの『せーの、フンッ!!』が必要になってきたんだけど、周りのママさん方が長女を気遣ってくださってくれたのがすごくうれしかったな〜 ありがとうございました」と明かした。

この投稿には、「かなこちゃんがおこちゃまに寄り添ってる写真を見ると涙が出ちゃいそうです」「いつもニコニコ笑顔が素敵で見習いたいなぁと思います。カナちゃんの周りには幸せがあふれてますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）