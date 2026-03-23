【ベルギーリーグ】ラ・ルヴィエール 5−5 ヘンク（日本時間3月23日／スタッド・デュ・ティヴォリ）

【映像】巧みな抜け出し→右足ダイレクトシュート

ヘンクに所属する日本代表FWの伊東純也が、一時勝ち越しとなるゴールを挙げた。巧みな抜け出しから、ダイレクトで合わせたシュートにファンたちが歓喜している。

プレーオフ1出場の可能性を残す7位のヘンクは、ベルギーリーグ第30節で13位のラ・ルヴィエールと対戦。伊東は左ウイングとして先発出場した。

試合は、ヘンクが2点を先行しながらも前半のうちに追いつかれる。しかし45+3分に伊東が結果を残す。中盤でボールを奪い右サイドからショートカウンターを仕掛け、DFザカリア・エル・ワアディから中央のMFダーン・ヘイマンスにボールが渡った。

このタイミングで伊東はボックス左に侵入。そこにヘイマンスから絶妙なパスが通ると、伊東は歩幅を合わせて右足ダイレクトで合わせる。これがゴールネットを揺らし、ヘンクがハーフタイム間際に再びリードを手にした。

ゴールを挙げた伊東はアシストしたヘイマンスにウインク。2人を中心に歓喜の輪ができた。するとSNS上ではファンたちが「さすが純也さん」「起きてて良かったーーー！」「純也の超綺麗なボレー！！！」「やっぱり純也くんしか勝たん」「素晴らしいゴール」「めちゃくちゃいいシュート」「素晴らしいダイレクトやな」「勝負どころで結果を出す真のエース」「スピードと決定力、どちらも一級品」「流石の純也くん」と歓喜している。

今季4得点目を挙げた伊東は81分までプレー。チームは5ー5での引き分けによりプレーオフ2への参加が決まった。

（ABEMA de DAZN／ベルギーリーグ）