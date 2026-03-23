23日（月）午後は西から天気回復も、関東や北陸では急な雷雨に注意。

＜23日（月）の天気＞

本州の南を進む低気圧や前線の影響で、午前中は西日本〜東日本の広い範囲で雨が降りました。西日本ではすでにやんでいるところが多く、午後は晴れて暖かくなるでしょう。東日本も次第に回復しますが、関東内陸部や北陸では夕方にかけて大気の状態が不安定になりそうです。雨がやんだあとも、急にザッと降る雨や雷に注意してください。一方、北海道には別の低気圧が近づくため、午後は北海道日本海側やオホーツク海側で雨の降るところがありそうです。

気温が高いので雨になるところが多いですが、内陸や山沿いの一部で雪になる見込みです。

＜予想最高気温（前日差）＞

4月並みのところが多いなか、関東は冷たい東風でヒンヤリとするでしょう。

札幌 10℃（±0）

仙台 17℃（＋6）

新潟 16℃（＋3）

東京 14℃（-3）

名古屋 19℃（＋2）

大阪 18℃（＋2）

鳥取 18℃（＋1）

高知 22℃（＋4）

福岡 19℃（-1）

＜週間予報＞

■西日本

24日（火）も晴れて暖かくなりますが、夜は九州で雨の降りだすところがありそうです。25日（水）は広く雨で、九州では雨脚が強まる見込みです。その後も天気は周期的に変わり、26日（木）は晴れ間がありますが、27日（金）〜28日（土）はぐずついた天気。29日（日）の日中はお花見できそうですが、夜は再び雨の可能性があります。

■北日本・東日本24日（火）は晴れてポカポカ陽気になりそうです。関東や東海では25日（水）の午後〜26日（木）は雨が降る見込みです。北日本や北陸は26日（木）にかけて晴れるところが多いでしょう。27日（金）〜29日（日）の週末は各地で雲が多くなり、28日（土）は広く雨になる予想です。ただし、まだ予報に幅があり雨のタイミングが変わる可能性があります。お花見の計画には最新の予報を確認するようにしましょう。