現代の「きみ」と戦時を生きた「お前」 閉鎖状況からの境界線を飛び越える『はくしむるち』【豊永浩平 インタビュー】
※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年4月号からの転載です。
戦時中の日本兵、戦後の学生運動家、現代のヤンキー中高生や小学生。沖縄を舞台に時代を往来しながら14人のモノローグが繋がれていくなか、それらは次第に線で結ばれ、その線は触手のように読み手にも伸びてくる。『月ぬ走いや、馬ぬ走い』で数多の読者に衝撃を与えた豊永さんがデビュー2作目となる本作で描いたのは、沖縄の今を生きる少年「きみ」と80年前の沖縄戦、その後を生きる「お前」が交互に語られる物語。
「前作では14章すべてを一人称で著し、その人称の力強さと人物たちに入り込むことを体感したのですが、今作では一歩引いた視点から眺めたいと、二人称で書くことを選びました。“きみ”と語りかけられる現代の少年・行生と読者がパラレルになるよう、これを読む“きみ”の話にしたいなとも。二人称視点にすると、“きみ”と語りかけるのは誰なのかという問いが出てきますが、そのフックは物語を牽引する力になるのではないか、それは読み手に良い負荷もかけてくるのではないかと。作者である僕自身も負荷のかかる形で書くことができたらと思いました」
喫茶「赤インコ」を営む大伯父が所蔵する「ウルトラ」シリーズなどの特撮やアニメを観て育ち、「きみ」はオタクになった。現代を舞台とする物語は、彼が小学生の時から始まる。「きみ」はその頃からいじめっ子に目をつけられていた。
「沖縄で子ども時代を過ごした金城哲夫さんもスタッフの中核のひとりとして生んだウルトラマンをモチーフのひとつにすることは、構想当初から決めていました。普通の少年でも頑張れば特別にウルトラ警備隊に入れ、勲章を貰えたりするような初代『ウルトラマン』のおおらかさが僕はすごく好きで。長丁場の小説になることは意識していたので、自分が関心を持つサブカルチャーを要素として入れたかったんです。“お前”の物語である過去のパートは最初から最後まで苛烈な内容で進行していくので、書いているとき、辛くなってしまって。自分に近い少年少女たちの出てくる現代のパートでは、サブカルチャーやヒップホップの要素を入れ、カルチャーで少しずつ、傷を乗り越えていく形で書けたらと」
“お前のヒーローになってやる”と行生の前に現れた、悪名高い転校生・瑞人。現代パートでは沖縄人の「きみ」とそうではない瑞人、二人の成長が描かれていく。
「沖縄人だけで話を作っていくこともできたと思うのですが、書きたかったのは境界線の話。歴史から受けた傷＝国境線のような、権力者に勝手に付けられた傷跡をどうにか無効化していくという過程を描いていきたかったので、瑞人は越境してくる人として描きました」
■遅れてきた世代として「沖縄文学」を書くこと
現代と過去のパートは読者が辿る通りの順番で交互に書いていったという。沖縄戦前夜から始まる物語の「お前」は、行生の大伯父・修仁だ。勤皇隊の少年兵である彼が辿っていく時間はあまりにも過酷だ。
「前作も戦争の場面を書くのはしんどかったのですが、一人称視点ゆえに同化することができ、短編だったので最後まで駆け抜けることができた。けれど今作では彼らがどんな末路を辿っていったか最後まで書くしかない。苛烈な状況のなか、この子たちはどう考えて生きていたのかということを想像せざるを得ないし、二人称ゆえ、後ろから一緒に着いていく視点で書かざるを得ず、その曖昧な視点がすごくキツかった」
資料を紐解くなかで考えていたのは「実際の出来事と自分の想像を織り混ぜる」ことだったという。
「史実を踏まえつつ、自分なりのエピソードをそこに繋げて書く必要があると思いました。実際、鉄血勤皇隊のような境遇の人々はいたけれど、これはフィクションとして書かなければいけないと。入隊前の、壕のなかでの卒業式で、御真影の布が落ちる場面があるのですが、それも自分の中から出てきたエピソード。もしそんなことが起きたらどうだったのか？ と、史実と自分の想像を並走させ、そのなかで何が見えてくるかということを書きたいと思いました。現代と過去を交互に書いていくなか、意識したのは、戦時中と現代の話の重みを等価にしなければということでした。どうしても80年前の語りの方が、密度が濃くなってしまうので。それにあわせ、現代の話も描いていかなければと、その濃淡の合わせ方をずっと意識していました」
中学生になった行生を待っていたのは、それまで以上の壮絶ないじめ。幼い頃から一緒に遊んでいた女の子たちも苛烈な暴力に巻き込まれていく。
「沖縄文学を書く者として、自分は遅れてきた世代なので、目取真俊さんや大城立裕さんのように、県民復帰大会や少女暴行事件に対するデモという形ではなく、今の視点から書いていかざるを得ないんです。アナログの出来事が起こったとしても、デジタル世代の自分は、現在のカルチャーを含めて書かなければ、と」
心にも体にも傷を負った行生が、自分がすべきことを見つける覚醒の場面にもその意識が流れ込んでいる。
■暴力がやってくる場所とは 本作はそのための認証
「行生は逃げ道を作っていく人にしたいと思いました。閉鎖状況から境界線を越える人として。学校の閉鎖環境のなかで起きるいじめ、過去の物語でも軍国主義的イデオロギーという閉ざされたところで少年たちは前線へと押し出される。その境界線をどう飛び越えるか。行生はいじめによって刻まれた傷＝線を持つことになるのですが、これを沖縄の米軍基地のフェンスになぞらえ、どう打ち破っていくかということを描いてみたいと思いました。昔の小説のように学生運動をモチーフとして戦っていくという作劇は、今の時代、読む人も想像しづらい。現代の子が何かを変えていける形にしたいと思ったんです」
行生と瑞人の幼馴染・円鹿が取り組む伝統芸能・組踊も、その源流が生まれた琉球王国の時代から現在まで、沖縄という場所が立たされてきた状況を伝える重要なモチーフとして物語のなかで息づいている。ある登場人物の語る、円鹿が踊る「孝行の巻」への解釈も、現代の考え方で「何かを変えていける形」だ。そして前作に続き、今作でも豊永さんは《暴力》に真っ向から対峙している。
「前作を書いた時点では、少しずつでも歴史は良い方向に向かっているのかなと思っていたのですが、あれから沖縄で立て続けに少女暴行事件が起こり、そしてガザをはじめ、世界中で戦禍が起きてきた。そのなかでもう一度、暴力の話を、それも違う形で書かなければと思いました。そういう暴力が一体、どういう場所からやってくるのかということを再検討しなければと。本作はそのための認証でもありました」
うちなーぐち＝沖縄の方言を能動的に使いつつ、ルビも使ってわかりやすく伝える。それは執筆のなかで自身のリズムにも、パワーにもなっていったという。
「書くなかで大切にしているのは、今、自分の繋がっている場所がどこか別の場所とも繋がっているかもしれないという感覚を持つこと。僕は沖縄という土地に生まれ、普通に生きてきたけれど、それはこの土地の歴史と繋がり、現在進行形で動いているものでもある。特に沖縄はそれが色濃く感じられる場所ではありますが、それは日本中のどの場所にも言えることだと思うんです。それを本作から感じとってもらえたら。作中に著したカルチャーも含めて。そういうものと皆、どこかで繋がっているし、その繋がりを大事にしてほしいなと思います」
取材・文：河村道子 写真：川口宗道
とよなが・こうへい●2003年、沖縄県生まれ。琉球大学人文社会学部卒業。在学中の24年、「月ぬ走いや、馬ぬ走い」で群像新人文学賞を受賞。同作で野間文芸新人賞、沖縄書店大賞を受賞。著書に『月ぬ走いや、馬ぬ走い』。受賞後第1作となる本作は『群像』発表直後から大きな話題に。
『はくしむるち』
（豊永浩平／講談社） 1980円（税込）
きみは沖縄に生まれ育ち、ウルトラマンに憧れるオタクになった。小中学校とエスカレートするいじめを生き抜いたきみは、この島を分断する「壁」に向かい、ある計画を実行していく--。沖縄の今を生きる少年少女と80年前の戦場を生きた少年兵たちを吞みこむ巨大で残酷な暴力に彼らはどう立ち向かうのか？ 現代と戦中戦後の時空を交差させて描き出された鮮烈な青春沖縄文学。
戦時中の日本兵、戦後の学生運動家、現代のヤンキー中高生や小学生。沖縄を舞台に時代を往来しながら14人のモノローグが繋がれていくなか、それらは次第に線で結ばれ、その線は触手のように読み手にも伸びてくる。『月ぬ走いや、馬ぬ走い』で数多の読者に衝撃を与えた豊永さんがデビュー2作目となる本作で描いたのは、沖縄の今を生きる少年「きみ」と80年前の沖縄戦、その後を生きる「お前」が交互に語られる物語。
喫茶「赤インコ」を営む大伯父が所蔵する「ウルトラ」シリーズなどの特撮やアニメを観て育ち、「きみ」はオタクになった。現代を舞台とする物語は、彼が小学生の時から始まる。「きみ」はその頃からいじめっ子に目をつけられていた。
「沖縄で子ども時代を過ごした金城哲夫さんもスタッフの中核のひとりとして生んだウルトラマンをモチーフのひとつにすることは、構想当初から決めていました。普通の少年でも頑張れば特別にウルトラ警備隊に入れ、勲章を貰えたりするような初代『ウルトラマン』のおおらかさが僕はすごく好きで。長丁場の小説になることは意識していたので、自分が関心を持つサブカルチャーを要素として入れたかったんです。“お前”の物語である過去のパートは最初から最後まで苛烈な内容で進行していくので、書いているとき、辛くなってしまって。自分に近い少年少女たちの出てくる現代のパートでは、サブカルチャーやヒップホップの要素を入れ、カルチャーで少しずつ、傷を乗り越えていく形で書けたらと」
“お前のヒーローになってやる”と行生の前に現れた、悪名高い転校生・瑞人。現代パートでは沖縄人の「きみ」とそうではない瑞人、二人の成長が描かれていく。
「沖縄人だけで話を作っていくこともできたと思うのですが、書きたかったのは境界線の話。歴史から受けた傷＝国境線のような、権力者に勝手に付けられた傷跡をどうにか無効化していくという過程を描いていきたかったので、瑞人は越境してくる人として描きました」
■遅れてきた世代として「沖縄文学」を書くこと
現代と過去のパートは読者が辿る通りの順番で交互に書いていったという。沖縄戦前夜から始まる物語の「お前」は、行生の大伯父・修仁だ。勤皇隊の少年兵である彼が辿っていく時間はあまりにも過酷だ。
「前作も戦争の場面を書くのはしんどかったのですが、一人称視点ゆえに同化することができ、短編だったので最後まで駆け抜けることができた。けれど今作では彼らがどんな末路を辿っていったか最後まで書くしかない。苛烈な状況のなか、この子たちはどう考えて生きていたのかということを想像せざるを得ないし、二人称ゆえ、後ろから一緒に着いていく視点で書かざるを得ず、その曖昧な視点がすごくキツかった」
資料を紐解くなかで考えていたのは「実際の出来事と自分の想像を織り混ぜる」ことだったという。
「史実を踏まえつつ、自分なりのエピソードをそこに繋げて書く必要があると思いました。実際、鉄血勤皇隊のような境遇の人々はいたけれど、これはフィクションとして書かなければいけないと。入隊前の、壕のなかでの卒業式で、御真影の布が落ちる場面があるのですが、それも自分の中から出てきたエピソード。もしそんなことが起きたらどうだったのか？ と、史実と自分の想像を並走させ、そのなかで何が見えてくるかということを書きたいと思いました。現代と過去を交互に書いていくなか、意識したのは、戦時中と現代の話の重みを等価にしなければということでした。どうしても80年前の語りの方が、密度が濃くなってしまうので。それにあわせ、現代の話も描いていかなければと、その濃淡の合わせ方をずっと意識していました」
中学生になった行生を待っていたのは、それまで以上の壮絶ないじめ。幼い頃から一緒に遊んでいた女の子たちも苛烈な暴力に巻き込まれていく。
「沖縄文学を書く者として、自分は遅れてきた世代なので、目取真俊さんや大城立裕さんのように、県民復帰大会や少女暴行事件に対するデモという形ではなく、今の視点から書いていかざるを得ないんです。アナログの出来事が起こったとしても、デジタル世代の自分は、現在のカルチャーを含めて書かなければ、と」
心にも体にも傷を負った行生が、自分がすべきことを見つける覚醒の場面にもその意識が流れ込んでいる。
■暴力がやってくる場所とは 本作はそのための認証
「行生は逃げ道を作っていく人にしたいと思いました。閉鎖状況から境界線を越える人として。学校の閉鎖環境のなかで起きるいじめ、過去の物語でも軍国主義的イデオロギーという閉ざされたところで少年たちは前線へと押し出される。その境界線をどう飛び越えるか。行生はいじめによって刻まれた傷＝線を持つことになるのですが、これを沖縄の米軍基地のフェンスになぞらえ、どう打ち破っていくかということを描いてみたいと思いました。昔の小説のように学生運動をモチーフとして戦っていくという作劇は、今の時代、読む人も想像しづらい。現代の子が何かを変えていける形にしたいと思ったんです」
行生と瑞人の幼馴染・円鹿が取り組む伝統芸能・組踊も、その源流が生まれた琉球王国の時代から現在まで、沖縄という場所が立たされてきた状況を伝える重要なモチーフとして物語のなかで息づいている。ある登場人物の語る、円鹿が踊る「孝行の巻」への解釈も、現代の考え方で「何かを変えていける形」だ。そして前作に続き、今作でも豊永さんは《暴力》に真っ向から対峙している。
「前作を書いた時点では、少しずつでも歴史は良い方向に向かっているのかなと思っていたのですが、あれから沖縄で立て続けに少女暴行事件が起こり、そしてガザをはじめ、世界中で戦禍が起きてきた。そのなかでもう一度、暴力の話を、それも違う形で書かなければと思いました。そういう暴力が一体、どういう場所からやってくるのかということを再検討しなければと。本作はそのための認証でもありました」
うちなーぐち＝沖縄の方言を能動的に使いつつ、ルビも使ってわかりやすく伝える。それは執筆のなかで自身のリズムにも、パワーにもなっていったという。
「書くなかで大切にしているのは、今、自分の繋がっている場所がどこか別の場所とも繋がっているかもしれないという感覚を持つこと。僕は沖縄という土地に生まれ、普通に生きてきたけれど、それはこの土地の歴史と繋がり、現在進行形で動いているものでもある。特に沖縄はそれが色濃く感じられる場所ではありますが、それは日本中のどの場所にも言えることだと思うんです。それを本作から感じとってもらえたら。作中に著したカルチャーも含めて。そういうものと皆、どこかで繋がっているし、その繋がりを大事にしてほしいなと思います」
取材・文：河村道子 写真：川口宗道
とよなが・こうへい●2003年、沖縄県生まれ。琉球大学人文社会学部卒業。在学中の24年、「月ぬ走いや、馬ぬ走い」で群像新人文学賞を受賞。同作で野間文芸新人賞、沖縄書店大賞を受賞。著書に『月ぬ走いや、馬ぬ走い』。受賞後第1作となる本作は『群像』発表直後から大きな話題に。
『はくしむるち』
（豊永浩平／講談社） 1980円（税込）
きみは沖縄に生まれ育ち、ウルトラマンに憧れるオタクになった。小中学校とエスカレートするいじめを生き抜いたきみは、この島を分断する「壁」に向かい、ある計画を実行していく--。沖縄の今を生きる少年少女と80年前の戦場を生きた少年兵たちを吞みこむ巨大で残酷な暴力に彼らはどう立ち向かうのか？ 現代と戦中戦後の時空を交差させて描き出された鮮烈な青春沖縄文学。