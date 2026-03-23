伊藤ハム、「アルトバイエルン」で新CM、博多華丸･大吉さんを起用/メッセージは「こんなにおいしいウインナー、あると?」、食べた瞬間の満足感伝える

伊藤ハム米久ホールディングスは3月20日から、伊藤ハム「アルトバイエルン」のブランドイメージキャラクターとして新たにお笑い芸人コンビの博多華丸･大吉さんを起用した新テレビCM(『博多弁の男』編)を全国放映する。

伊藤ハムの主力ブランド「The GRAND アルトバイエルン」は、3月1日からよりおいしさが引き立つよう味わいのチューニングを実施し、ブランド名を「アルトバイエルン」として12年ぶりにリニューアルした。

新CMは、「アルトバイエルン＝おいしいウインナー」であることを改めて訴求する内容となっている。キーメッセージは「こんなにおいしいウインナー、あると?」とし、福岡県出身の博多華丸･大吉さんの愉快な掛け合いとシズル感を通じて、食べた瞬間の満足感など、「アルトバイエルン」の魅力を消費者へアピールする。

具体的な内容は、2人が食卓を囲みながら「アルトバイエルン」を味わう様子が、軽快なテンポの掛け合いとともに描かれている。ジュワッと焼き上がったウインナーを食べた大吉さんが「こんなうまいウインナー、あると?」と博多弁で問いかけるものの、華丸さんはおいしさに夢中でなかなか返事をしないなど、「おいしさの没入感」を、コミカルかつ温かい博多弁で表現している。最後は2人の「あると?」「バイエルン!」というテンポ良い掛け合いが、“あるとバイエルン”のフレーズを印象づける締めくくりとなっている。新CMは動画投稿サイトYouTubeで視聴することができる。

〈畜産日報2026年3月23日付〉