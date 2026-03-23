SixTONES松村北斗「嫉妬が止まらないような憧れの方」芝居に圧倒された俳優明かす【九条の大罪】
【モデルプレス＝2026/03/23】SixTONESの松村北斗が3月23日、都内で行われたNetflixシリーズ「九条の大罪」（4月2日世界配信）配信直前イベントに、主演の柳楽優弥、共演の池田エライザ、音尾琢真、ムロツヨシ、土井裕泰監督とともに登壇。衝撃を受けた俳優を明かした。
【写真】松村北斗「嫉妬が止まらない」衝撃を受けた人気俳優
今作で初共演となった柳楽と松村。柳楽に「圧倒されっぱなしだった」という松村は、柳楽と撮影時の朝に四股を踏んでいたという時間を回顧。「バディとして過ごす時間を作ってくれた」といいながら、柳楽の芝居に衝撃を受けたそうで「九条という役を、作るところはちゃんとこう作って、計算的に積み上げていく姿を見ると、必ず通らなきゃいけないルートっていうのがどんどん増えていくのに、あまりに滑らかで。技術とかセンスとか、そのどちらかとかじゃなくても、選ばれた人だけのお芝居なんだなと思ってがっかりしました。なんかもう、俺はこれになれないんだみたいな（笑）。こんな気持ちになるぐらい、もう嫉妬が止まらないような憧れの方でした」とリスペクトをあらわに。
一方、柳楽は松村へ「本当に大好き」と直球告白。「北斗くんとバディを組めて、撮影を乗り越えられたのが幸せな時間でした。人柄も含めて大好きです」と愛が止まらない様子だった。
国民的ダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者・真鍋昌平氏による同名コミックを実写シリーズ化した本作。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる作品となっている。
「依頼人を守るのが弁護士の使命」という信念を貫き、半グレやヤクザなど、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受け、世間から“悪徳弁護士”と呼ばれる主人公・九条間人を柳楽が演じる。そして、彼とともに働くことになる東大卒のエリート弁護士・烏丸真司役を松村が務める。（modelpress編集部）
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【写真】松村北斗「嫉妬が止まらない」衝撃を受けた人気俳優
◆松村北斗、衝撃を受けた俳優
今作で初共演となった柳楽と松村。柳楽に「圧倒されっぱなしだった」という松村は、柳楽と撮影時の朝に四股を踏んでいたという時間を回顧。「バディとして過ごす時間を作ってくれた」といいながら、柳楽の芝居に衝撃を受けたそうで「九条という役を、作るところはちゃんとこう作って、計算的に積み上げていく姿を見ると、必ず通らなきゃいけないルートっていうのがどんどん増えていくのに、あまりに滑らかで。技術とかセンスとか、そのどちらかとかじゃなくても、選ばれた人だけのお芝居なんだなと思ってがっかりしました。なんかもう、俺はこれになれないんだみたいな（笑）。こんな気持ちになるぐらい、もう嫉妬が止まらないような憧れの方でした」とリスペクトをあらわに。
◆Netflixシリーズ「九条の大罪」
国民的ダークヒーロー漫画「闇金ウシジマくん」作者・真鍋昌平氏による同名コミックを実写シリーズ化した本作。法とモラルの境界線を極限まで問い、これまでタブー視されてきた日常に潜む闇に切り込むことで現代社会の真実の物差しを揺さぶる作品となっている。
「依頼人を守るのが弁護士の使命」という信念を貫き、半グレやヤクザなど、厄介な依頼人の案件ばかりを引き受け、世間から“悪徳弁護士”と呼ばれる主人公・九条間人を柳楽が演じる。そして、彼とともに働くことになる東大卒のエリート弁護士・烏丸真司役を松村が務める。（modelpress編集部）
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