オウガ・ジャパン、最新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」の日本向け発表会を4月14日に開催！オッポの折りたたみモデルが日本”初”投入へ
|最新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」の日本向け発表会が4月14日に開催！
既報通り、OPPO Mobile Telecommunicationsは17日（現地時間）、中国およびオンラインにて発表会「OPPO Find N6 Global Launch」を開催し、同社が展開する「OPPO」ブランドにおける新しい横開き型のハイエンドフォルダブルスマートフォン（スマホ）「OPPO Find N6」を発表しました。
これを受けてOPPO Mobile Telecommunicationsの日本法人であるオウガ・ジャパン（旧：オッポジャパン）は23日、同社が運営するOPPOの日本向け公式Xアカウント（ @OPPOJapan ）にてOPPO Find N6の日本市場向け発表会を2026年4月14日（火）に開催することを予告しています。
なお、すでに紹介しているようにグローバル向け発表会における展示会場にてグローバル向けのOPPO Find N6 CPH2765に日本で利用するための認証（いわゆる「技適」）が電子式表示で確認できたことが複数の現地の参加者から報告されており、日本でも発売されることが期待されていましたが、いよいよOPPOのフォルダブルスマホが日本で初投入となるようです。
すでにあるものを、— OPPO Japan (@OPPOJapan) March 23, 2026
そのまま届けるつもりはない。
幾世代にもわたる進化の先にある、
折りたたみの完成形。
OPPOが、その答えを日本へ。
すべては、発表会で。
📅 4月14日#OPPOFindN6発表会 pic.twitter.com/f9dxdF1mPP
OPPO Find N6はOPPOが展開するフォルダブルスマホ「OPPO Find N」シリーズの最新機種で、フォルダブルスマホには主に閉じた状態では普通のスマホサイズで開くとタブレットサイズになるような“横開き型”と開くと普通のスマホサイズで閉じるとコンパクトで持ちやすくなるという“縦開き型”がありますが、OPPO Find N6は横開き型では世界最薄だった前機種のOPPO Find N5と同様に閉じた状態で8.93mm、開いた状態で4.21mmというスリムデザインとなっています。
またOPPO Find N5のDNAを継承したスリムデザインながらもハードウェア・ソフトウェアの両面で劇的な飛躍を遂げ、特にフォルダブルスマホの弱点とされてきた画面の折り目を完全に克服する新技術によって肉眼ではほぼ判別不可能なレベルにまでフラット化された“折り目なし”を実現したほか、スウェーデンの光学機器メーカー「Hasselblad（以下、ハッセルブラッド）」と協業して開発したカメラシステムも進化し、新たに2億画素CMOSを採用するなどとなっています。詳細な製品情報は『横開きな新フォルダブルスマホ「OPPO Find N6」が発表！“折り目なし”と2億画素ハッセルブラッドカメラで完成形に。日本での発売も期待 - S-MAX』をご参照ください。
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記事執筆：memn0ck
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