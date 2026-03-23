すでにあるものを、

そのまま届けるつもりはない。



幾世代にもわたる進化の先にある、

折りたたみの完成形。



OPPOが、その答えを日本へ。



すべては、発表会で。



📅 4月14日#OPPOFindN6発表会 pic.twitter.com/f9dxdF1mPP