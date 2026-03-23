【1/24 ワイルド・スピード JZA80 スープラ】 8月 発売予定 価格：4,840円

青島文化教材社は、プラモデル「1/24 ワイルド・スピード JZA80 スープラ」を8月に発売する。価格は4,840円。3月30日14時より予約受付を開始する。

本商品はカーアクション映画「ワイルド・スピード」に登場する主人公ブライアン・オコナーの愛車JZA80 スープラを1/24スケールプラモデル化したもの。

接着剤不要、塗装不要の簡単組み立てプラモデルで完全新金型で立体化されている。劇中デザインが再現され、エアロトップ仕様やBOMEX製フルエアロ、GTウイングなどが再現されている。

さらに、劇中同様のバイナルグラフィックデカール／シールが付属する。

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※トヨタ自動車(株)監修中

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