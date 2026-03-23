アオシマ、プラモデル「1/24 ワイルド・スピード JZA80 スープラ」を8月に発売
【1/24 ワイルド・スピード JZA80 スープラ】 8月 発売予定 価格：4,840円
(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
青島文化教材社は、プラモデル「1/24 ワイルド・スピード JZA80 スープラ」を8月に発売する。価格は4,840円。3月30日14時より予約受付を開始する。
本商品はカーアクション映画「ワイルド・スピード」に登場する主人公ブライアン・オコナーの愛車JZA80 スープラを1/24スケールプラモデル化したもの。
接着剤不要、塗装不要の簡単組み立てプラモデルで完全新金型で立体化されている。劇中デザインが再現され、エアロトップ仕様やBOMEX製フルエアロ、GTウイングなどが再現されている。
さらに、劇中同様のバイナルグラフィックデカール／シールが付属する。
🆕新製品情報🆕- アオシマPR (@aoshima_PR) March 23, 2026
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ムービーメカ No.WS-01
1/24 ワイルド・スピード JZA80 スープラ
2026年8月発売予定！
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「ワイルド・スピード」で活躍した伝説の名車が完全新金型で登場！
【受注予約開始】3/30(月)14：00～
▼商品情報▼https://t.co/DMRsmpZIUA#アオシマ #プラモデル pic.twitter.com/obTLOIJozb
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※トヨタ自動車(株)監修中
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