◆ベルギーリーグ ▽第３０節 シントトロイデン１―３サンジロワーズ（２２日、大王わさびスタイエンスタジアム）

ベルギー１部シントトロイデンはレギュラーシーズン最終戦で首位サンジロワーズとホームで対戦し、１―３で敗れた。

日本代表ＤＦ谷口彰悟、同ＦＷ後藤啓介、ＧＫ小久保玲央ブライアン、ＤＦ畑大雅、ＭＦ伊藤涼太郎、ＭＦ山本理仁の日本人選手６人が先発。プレーオフ１に向けて勝ち点差を詰めておきたかったが、前半２３分にセットプレーから先制点を許すと、同２７分にも追加点を献上。０―２で前半を折り返し、後半開始早々の３分には後藤のシュートはネットを揺らすも、オフサイドの判定。すると同１１分に左サイドからのクロスを頭で合わされて０―３。後半１７分には松沢海斗が投入されたが、リーグ最少失点の相手守備陣をなかなか崩せず。同３４分に１点を返すが、反撃及ばず、１―３で敗戦した。

レギュラーシーズンを勝ち点「５７」の３位で終え、来月から上位６チーム（サンジロワーズ、クラブ・ブルージュ、シントトロイデン、ヘント、メヘレン、アンデルレヒト）によるプレーオフ１を戦う。６クラブによるホーム＆アウェー総当たり、レギュラーシーズンの勝ち点を半分にして引き継ぐ（端数切り上げ）ことになり、勝ち点「６６」で首位サンジロワーズは「３３」、シントトロイデンは「２９」の勝ち点「４」差で残り１０試合を戦うことが決定。夢のリーグ優勝＆欧州の舞台への挑戦権を懸けた最後の戦いに臨む。