ウソと誤解に満ちた「通説」を正す、作家の井沢元彦氏による週刊ポスト連載『逆説の日本史』。今回は近現代編第十六話「大日本帝国の理想と苦悩」、「大正デモクラシーの確立と展開 その19」をお届けする（第1484回）。

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韓帝国最後の皇帝であり、韓国併合後は王に格下げになった李太王の嫡男の李垠と、日本の梨本宮方子女王（婚姻後は李方子）の間に生まれた、生後八か月の嫡男李晋は、本当に毒殺されたのか？

歴史学者はこう言うだろう。「公式発表は『消化不良による死』であり、とくにそれを否定する事実は公表されていない。たしかに朝鮮宮廷側には李晋殺害に強い動機があり毒殺に違いないと証言する者もいたが、それはあくまで素人の推測であり、公式発表を覆すものでは無い」

これで終わってしまうのが、いまの日本の歴史学界のダメなところである。ここで思い出していただきたいのは、かつて存在した「孝明天皇毒殺説」が「天然痘による病死説」でほぼ「確定」した経過である。詳しくは『逆説の日本史 第二十一巻 幕末年代史編IV』で述べ、さらに同『第二十五巻 明治風雲編』でも再説したが、この問題のポイントは孝明天皇が急死したことによってそれまで朝敵（天皇家の敵）という絶対悪の立場にいた長州藩が勤王の藩と認められ、逆にそれまでもっとも天皇に忠実と評価されていた会津藩が朝敵にされてしまったことである。孝明天皇急死後に擁立された明治天皇が、父とは違って長州びいきの会津嫌いだったから起こった現象だが、もしこれが無ければ薩長同盟が明治維新を起こすことも不可能だったかもしれない。しかも、明治天皇（当時は祐宮）の母の実家中山家が熱烈な長州シンパであることは常識だったから、孝明帝に万一のことがあれば長州は必ず復権することは誰もが予測できた。

孝明天皇は公式には「天然痘による病死」であると発表されたのだが、こうした事情があったからこそ毒殺ではないかという疑いが生じた。さらには当時日本にいたイギリスの外交官アーネスト・サトウが、帰国後公刊した回想録のなかで「孝明帝の死は毒殺であると、たしかな筋から聞いた」と述べたために、左翼歴史学者だけで無く、中立的な立場を取る歴史学者のなかにも「暗殺説」を支持する人が少なからずいた。

この問題に「決着」をつけたのは、原口清名城大学教授（当時）である。一九九〇年のことで、じつは原口教授はこの問題に決着をつけるために、初めて専門医の意見を聞いた。病状は詳しく記録されているのでそれを見せ、「天然痘による病死」と言ってよいか、なにか疑わしい点があるか、と尋ねたのである。専門医の見解は、「たしかに天然痘による病死と認められる」であった。そこでこの論文が発表されて以降、「毒殺説」を支持する人間はほとんどいなくなった。

まず、ここで歴史学界のダメさ加減が明確に出ているのがおわかりだろうか。この「事件」が起きたのは一八六七年（慶応2）だ。たしかに、戦前の大日本帝国では天皇の研究についてタブーがあったが、一九四五年（昭和20）の敗戦以降、それがある意味で「解禁」され自由に見解が述べられるようになった。にもかかわらず、歴史学者たちは専門医に取材して病状を分析してもらうという、世界中どこの国でもやっている基本作業を、原口教授がやるまでまったくやっていなかったのである。

読者のみなさんはもう耳にタコができているかもしれないが、歴史学者の多くは、私の「安土桃山時代という時代区分名はおかしい。秀吉の時代に桃山という地名は無かった。だからここは安土大坂時代と呼ぶべきだ」という指摘を、三十年以上も無視し続けている。「素人がなにを言うか」ということらしいが、それほど歴史という専門分野にプロ意識を持っているのなら、医療という専門分野の人々の見解を尊重すべきだろう。この事件では医療記録は詳しく残されているのだから、その分析を専門家である医師に任せていれば、一九四五年の「解禁」から九〇年の「原口論文」まで何十年も「病死か毒殺か？」で無駄な論争をせずに済んだ。

じつは、歴史学界の「ダメさ加減」はこれだけでは無い。この問題で言えば「孝明帝の死因は天然痘」と確定したことにより、この問題への「それ以上の追究をやめてしまったこと」だ。どういう意味か、わからない読者もいるだろう。古くからの愛読者には説明不要なのだが、ここは日本歴史学界の一番ダメな部分の一つなので、もう一度解説しよう。

簡単に言えば、孝明天皇が天然痘で亡くなったのは事実だとしても、なぜ感染したのかを追究しなければダメだということだ。この点について私の考えがまったくブレていないことを証明するために、十年以上前の文章をそのまま引用しよう。

〈孝明天皇に反対している薩長、ひっくるめて言えば「開国派」に属する人々は、「なぜ人は天然痘に感染するのか」を詳しく知っていた。患者は珍しくないから保菌者を確保することも難しくない。しかも、この「細菌テロ」は仕掛ける方にとってはまったくリスクがない。「開国派」はあたり前のように種痘をしているからだ。睦仁親王（後の明治天皇）もそうだから、誤ってテロの犠牲になることは有り得ない。〉

（『逆説の日本史 第21巻 幕末年代史編IV』小学館刊）

つまり、直接の死因は天然痘であっても、人為的に感染させることは幕末の医療水準なら可能なのだから、その可能性を検証しなければいけないということだ。死因は天然痘であり毒殺では無かった。だから追究はそれでオシマイというのは、「歴史という人間社会のしがらみ」を分析する者としてはあまりにも単純で怠惰な態度である。さらに、孝明天皇については次のような問題もある。

〈天皇の御所は「九重の内」ともいう。天皇は外界から完全に遮断された幾重もの壁の中にいて、めったに外出もしない。そして外部の人間と会う時は、よほど親しい間柄で無い限り御簾という「バリア」を垂らした状態で会う。つまり天皇は、今の言葉で言えば「隔離病棟」にいるようなもので、もっとも感染とは遠い環境にいるはずの存在なのである。それでも、宮中で天然痘が流行していたというならば話はわからないでもない。天皇の側近たちはやはり西洋嫌いで、彼らは外出することもあるから、外部で感染して天皇も罹患してしまったということならば理解できる。

しかし、実際は孝明天皇だけが発病したのである。おかしいではないか。なぜ女官や近臣の間で流行したわけでも無いのに、宮中ではもっとも感染する可能性が低いはずの天皇だけ発病したのか？〉

（『逆説の日本史 第25巻 明治風雲編』小学館刊）

ここでこの問題を初めて知った読者の頭のなかには、ある疑問が浮かんでいるかもしれない。その疑問にも答えよう。

〈いくらなんでも天皇暗殺を謀るはずが無い、という反論はあるだろう。確かに、リスクが大きい。しかし、狙ったのは暗殺では無く発病であったとすればどうか、反対派の目的は孝明天皇を退位させることである。暗殺までする必要はまったく無い。そして神道の信者として「ケガレ」を何よりも嫌っていた天皇が、天然痘になった後に回復しても顔に醜い痘痕が残れば、それを恥じて退位するであろうことは事前に予測がついた。〉（引用前掲書）

治療失敗の原因は｢プライド｣

ここまで過去の事例を長々と引用してきたわけだが、慧眼な読者はなぜそんなことをする必要があったのか、もうおわかりかもしれない。一九二二年（大正11）に起こった「李晋死亡事件」の背景も、それに対する歴史学界の不十分な追究や分析も、まったく同じだということだ。

たとえば、以前引用した『朝鮮王公族―帝国日本の準皇族』（新城道彦著 中央公論新社刊）は、経過を次のように記している。

〈即座に小山典医や朝鮮総督府医院の志賀潔院長が嘔吐と下痢を繰り返す李晋を診察した。しかし、容態は一向によくならず、翌日午前四時には体温が三十八・四度まで上がってしまう。（中略）後から加わった小児科の開業医池田季雄は、体中の水分が欠乏して肝臓が乾いていると判断し、胃部に氷のうを当てて吐気を鎮め、水を与えるよう勧めた。しかし、志賀はこの療法に反対し、食塩水の注射のみにとどめてしまう。これが原因かはわからないが、同日午後三時頃に李晋は危篤に陥り、李垠夫妻や侍女が見守るなかで永眠した。一歳に満たない短い命であった。診察書を作成した小山は病名を「消化不良」としている。志賀は池田が勝手に身体を揺らすなどしたため死期を早めたとその療法を批判し、責任を転嫁した〉

ここで重大なのは、医療の専門家つまり医師から見てこれらの治療措置や診察が本当に妥当だったかどうか、分析することだろう。だとしたら、医師の意見を聞く以外に方法は無いはずだ。著者はそうした取材をちゃんとしたのだろうか？ 少なくとも前後を読む限りではそうした形跡は感じられない。

私は、友人・知人の内科医にこれらの経過を示して、治療は適切だったか、診断は正しいか、毒殺の可能性は無いのか取材し、複数の回答を得た。まずは、朝鮮総督府医院の院長志賀潔が、地元の小児科医・池田季雄に「責任を転嫁した」という志賀潔の名誉にもかかわる重大事だが、これは「じゅうぶんあり得る」という答えが多かった。それには、志賀潔という人物の経歴を知る必要がある。

〈志賀潔 しが-きよし

1871-1957

明治-昭和時代の細菌学者。

明治3年12月18日生まれ。伝染病研究所で北里柴三郎に師事。明治31年赤痢菌を発見。のちドイツのエールリヒのもとで免疫学、化学療法を研究。大正4年北里とともに新設の北里研究所にうつる。慶大教授、京城帝大総長をつとめた。昭和19年文化勲章。昭和32年1月25日死去。86歳。陸前仙台出身。帝国大学卒。旧姓は佐藤。

【格言など】先人の跡を師とせず、先人の心を師とする（このんで揮毫〈きごう〉した文句）〉

（『日本人名大辞典』講談社刊）

つまり、志賀潔は細菌学者であって臨床医では無い。もっとわかりやすく言えば、たとえノーベル医学賞を受賞した「先生」でも、実際の治療はできないという人は珍しくない。外科医などとくにそうだが、職人芸とも言えるメスの使い方ができなければ一流の外科医にはなれない。それは研究室で実験や観察を繰り返し「赤痢菌の発見」などをめざしている細菌学者の方向性とはまるで違うものだ。ところが、日本人は昔からこうした区別があまり得意ではない。だから、世界的に名声があるからという理由で細菌学者を病院（＝臨床医のチーム）の院長に据えたりする。これは現役選手の経験の無いスポーツ評論家をプロサッカーチームの監督にするようなもので、そんなチームが勝てるわけがない。

この場合も、治療が成功しなかった最大の責任は志賀潔にあると私は思う。彼が池田開業医に「責任を転嫁した」かどうか私は判断する材料を持っていない。前出書籍の著者がそう判断したのは、おそらく証拠となる史料はあるが、紙数の限られた書物では提示できなかったのだと推察する。だが、治療が失敗に終わった原因はこれらの記述でもじゅうぶんに理解できる。志賀潔を医療チームの「監督」にする形にしてしまったことだ。それでも志賀が「治療は臨床経験のある君に任せる」と池田に委託したのなら話はまったく違ったかもしれない。志賀は余計なプライドなど捨てるべきだったのだが、できなかったということだ。となれば、失敗の責任を「転嫁」したということもじゅうぶんにありうる。志賀は、細菌学者としては赤痢菌の発見など大きく人類に貢献している。その輝かしい功績は不滅だ。しかし人間は神では無いので、プライドにこだわり過ぎると過ちを犯すということだろう。

さて、内科の臨床医たちの見解をさらにお伝えしよう。毒殺については「可能性が低い」というのが大方の意見だった。毒を盛った場合は顕著な症状が見られるはずで、「一晩もつ」ということはあまり考えられないとのことである。仮に毒の量を少なめにしたとしても、生後八か月の乳児はじつにデリケートな体なので、即死する可能性も無いではない。となればすぐに犯行がバレてしまうし、犯人も特定できることになる。死の直前に赤ん坊に近づいた人間を特定することは難しくないからだ。

しかし、ある臨床医はこう言った。「そもそも、生後八か月の乳児を死に至らしめるなら毒など使う必要はありません」

それはいったいどういうことか？

（第1485回に続く）

【プロフィール】

井沢元彦（いざわ・もとひこ）／作家。1954年愛知県生まれ。早稲田大学法学部卒。TBS報道局記者時代の1980年に、『猿丸幻視行』で第26回江戸川乱歩賞を受賞、歴史推理小説に独自の世界を拓く。本連載をまとめた『逆説の日本史』シリーズのほか、『天皇になろうとした将軍』『真・日本の歴史』など著書多数。現在は執筆活動以外にも活躍の場を広げ、YouTubeチャンネル「井沢元彦の逆説チャンネル」にて動画コンテンツも無料配信中。

※週刊ポスト2026年4月3日号