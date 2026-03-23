『あさイチ』“とりっぷさん”13年間出演→卒業を発表 SNS「急なお知らせ悲しいです」「えーっ！！ショック！！」
NHK総合『あさイチ』（前8：15）が23日、公式インスタグラムを更新。きょうの放送をもって、旅コーナーに登場するキャラクター「とりっぷさん」の声を務めていた声優の一龍斎貞友の卒業を発表した。
【写真】『あさイチ』歴代キャラと並ぶ声優・一龍斎貞友
投稿で「とりっぷさんの声を担当してくださっている一龍斎貞友さんが、きょうの放送をもって「あさイチ」卒業となりました」と報告。歴代キャラと並んで笑顔を見せる一龍斎の近況ショットも公開した。
続けて「2013年3月21日の放送から13年間、ぶたまん、あんまん、そしてとりっぷさんの声を担当し、日本各地の様々な魅力を伝えてくださった貞友さん。貞友さんにナレーションをしてもらうと、VTRが何倍も輝いて見え、ディレクターたちはどれだけ助けられたことか・・・」と振り返り。さらに「貞友さんからのメッセージです」とし、「卒業しますけれども、これからはあさイチ応援団の一人として、番組を楽しませていただきます。あさイチ、ブラボー！！」と紹介。「貞友さん、13年間ありがとうございました」と感謝をつづった。
この投稿に「サミシイ」「えーっ！！ショック！！」「え 悲しいです…本当にありがとうございました」「急なお知らせ悲しいです。長い間楽しませて頂きありがとうございました」「トリップさんから元気を貰っていました！！」「やめないで〜〜！ 一龍斎貞友さんの可愛くて温かいお声、大好きです」「お疲れさまでした」など、さまざまなコメントが寄せられた。
一龍斎は、講談師で声優。6月20日生まれ、大阪府出身。おもな出演作品は、アニメ『忍たま乱太郎』（しんベエ）、アニメ『ちびまる子ちゃん』 （お母さん、小杉太）、ゲーム『ジャック×ダクスター』(ダクスター）など。
【写真】『あさイチ』歴代キャラと並ぶ声優・一龍斎貞友
投稿で「とりっぷさんの声を担当してくださっている一龍斎貞友さんが、きょうの放送をもって「あさイチ」卒業となりました」と報告。歴代キャラと並んで笑顔を見せる一龍斎の近況ショットも公開した。
この投稿に「サミシイ」「えーっ！！ショック！！」「え 悲しいです…本当にありがとうございました」「急なお知らせ悲しいです。長い間楽しませて頂きありがとうございました」「トリップさんから元気を貰っていました！！」「やめないで〜〜！ 一龍斎貞友さんの可愛くて温かいお声、大好きです」「お疲れさまでした」など、さまざまなコメントが寄せられた。
一龍斎は、講談師で声優。6月20日生まれ、大阪府出身。おもな出演作品は、アニメ『忍たま乱太郎』（しんベエ）、アニメ『ちびまる子ちゃん』 （お母さん、小杉太）、ゲーム『ジャック×ダクスター』(ダクスター）など。