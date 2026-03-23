【LUNASOL】Summer Collection先行発売中! アイカラーレーションNに新色が登場♡

最近は少しずつ暖かい日も増え、寒かった冬もやっと終わりが見えてきました。季節はまだ春ですがコスメはすでに夏の新作で賑わっています♡冬から春、そして春から夏へ移り変わる今、よりエネルギッシュで軽やかなカラーや質感に注目が集まっています。そんな中から今回は毎シーズン人気の高いLUNASOLの新色アイパレットを紹介します!

夏の主役パレットに!

春から夏にぴったりなピーチコーラルカラーで大人のコーラルピンクメイクにぴったりです♡

3月11日からアットコスメやルナソル公式オンラインで先行発売が始まり、もう既に欠品のところも出ているほど注目度の高いコレクションです。発売日は4月24日なのでぜひチェックしてみてください!

ジバンシイリップオイル登場♡透明感あふれるグロウメイク

血色と艶の夏パレット

LUNASOL アイカラーレーションN 21Peach Fusion

価格:7,700円(税込)

夏の光を閉じ込めたような血色と艶が魅力のパレットで、肌なじみのいいピーチカラーはひと塗りで瞼に自然な血色をかんじられます。

くすみがなく彩度の高い色味なので多幸感もあり、また夏のエネルギッシュさもありとってもかわいいです♡

どのカラーも肌なじみがいいのでピンクメイクは瞼が腫れぼったくみえるという方にもぜひトライしていただきたいパレットです。

パレット左上のラメにはピンクも入っていて顔を動かすたびに艶と煌めきが出てとても上品に仕上がります。しっかりピンクメイクというよりピンクニュアンスのメイクを叶えてくれます!

発色が柔らかいので仕上がりをコントロールしやすく、失敗しづらいアイシャドウパレットだと思います♡

現在は先行発売中! 発売日は4月24日

春っぽい柔らかさを残しつつ、夏のエネルギッシュさもあり本当にかわいらしいパレットなので発売したら品薄状態になりそうな予感。

既に先行発売でも欠品が出ており見つけたらぜひゲットしてほしいです♡

インスタグラムではメイクも詳しく載せていますので良かったら私のインスタグラムをチェックしてください。