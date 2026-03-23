小さめの土地に建つ戸建てを「狭小住宅」と呼びますが、実は法律的な定義はありません。そのため「狭くて小さい」とは具体的にどれくらいの広さの家のこと？という感覚は、地域によって大きく違うということも。



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今回はそんな感覚的な「狭小住宅の定義」についての個人差からママ友トラブル寸前というお話を伺いました。



こども園のママ友、家やマンション購入ラッシュ

Aさん（関東在住、40代、主婦）の家族は会社員の夫とこども園で年長の娘、2歳の息子の4人家族です。Aさん一家のご自宅は昨年購入したばかりの分譲戸建てで、駅から徒歩15分圏内にあることを優先して選んだそうです。幸いそれまで賃貸マンションから通園していた幼稚園を変わる必要がない範囲で引っ越しができたため、来年から入学する小学校でも母娘ともに慣れ親しんだ友達が大勢いる環境であることにも満足しています。



同じ園にも小学校入学までにマイホームを買おうと引越してきたり、家探し中だったりというご家族も多く、小学校の校区内に新築マンションが建つと説明会で何組も同級生にバッタリ…ということもよく聞く話で、似たようなタイミングで家を考えるんだな、うちも無事に家が見つかって良かったなと思っていたのだそうです。



卒園イベントの打ち合わせに集まる家を決めるのに「ウチは狭小住宅だから〜」

入園して以来「ママ友トラブル」に遭遇することもなく、園選びも家選びも満足していたAさんですが、卒園間近のタイミングでちょっとした「トラブル」が発生してしまいました。



Aさんの娘さんが通っている園では、卒園式に園児向けに保護者がちょっとしたサプライズをするイベントがあります。主にこれまで役員をしてきた保護者が集まって打ち合わせをするため、何人かのメンバーの自宅を借りることも多いのですが、その場所決めをしている最中のこと。



「ウチは狭いから無理よ！狭小住宅だもん！！ダイニングテーブルだって4人掛けだし、ソファも置いてないんだから！！ほんとに超狭小住宅って感じよ、最近この辺も土地高くなっちゃって困る〜」と「狭小」を連発して断るBさんがいました。



幸い他のお家のママさんが自宅提供を申し出てくれたのですが、その帰り道に聞いた話にびっくり。



それって十分一般的な広さでは？っていうかウチは20坪ないですけど！？

「Bさん、狭小だから！！って言ってたけど、実は30坪くらいで別に全然狭小じゃないんだよね。なんなら大きいお家に見えたよ？買った時も『30坪ないのよ〜ほんと狭小でイヤになっちゃう』って大騒ぎしてたけど、周りのお母さんたちちょっと顔ひきつってたもん。まだ言うんだと思ってびっくりしちゃった」



実際、Aさんのお宅の土地は20坪を切っていて「ウチ普通だと思ってたけど狭小住宅だったのか…」と少し落ち込んでしまったそうです。



確かに、首都圏の戸建ての「土地面積30坪」はごく一般的な広さのような…？時と場合によっては、謙遜が「嫌味」な印象になってしまうかもしれませんね。



「最小戸建て」ってどれくらいの大きさ？？

一般的に「狭小住宅」と言う場合に多い土地面積は、15坪〜20坪程度と言われています。



大手住宅情報サイトで東京都23区の戸建ての土地面積を並び替え検索してみたところ、最小の土地面積は新築戸建てで8.1坪、中古ではなんと6.08坪2階建て２DKがヒットしました。



家族で住むには小さすぎるかもしれませんが、思っている以上に「狭小住宅」の幅、広そうです！



（まいどなニュース特約・中瀬 えみ）