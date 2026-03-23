【義兄、17歳娘にオネガイ】ピンときた！「お兄さんご縁！おいでおいで」＜第13話＞#4コマ母道場
現代は多様性の時代。生き方も、結婚の有無も、どんな暮らしを選ぶかも、人それぞれです。独身でも、中年で実家暮らしでも、それ自体を他人に咎められる理由はありません。けれどもし、これまで“同居の高齢母に任せきりだった家事”を、ある日突然あなたに押しつけようとしてきたら……？ しかもそれが近しい身内からの頼みだとしたら、あなたならどうしますか？
第13話 野菜？【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
ミクさん、ただでさえ驚いているのに、突然「自分の家にこい」と腕を引っ張るお義兄さんに恐怖しかありません。しかしコミュ力高めのサトウさんは一枚上手。この状況に臆することなく、「野菜をとりにこい」と機転のきいた発言をします。これで不審者を監視しながらミクさんを守ることができそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら
第13話 野菜？【義兄の気持ち】
【編集部コメント】
ミクさん、ただでさえ驚いているのに、突然「自分の家にこい」と腕を引っ張るお義兄さんに恐怖しかありません。しかしコミュ力高めのサトウさんは一枚上手。この状況に臆することなく、「野菜をとりにこい」と機転のきいた発言をします。これで不審者を監視しながらミクさんを守ることができそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら