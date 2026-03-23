山下美夢有と畑岡奈紗が1300万円獲得 日本勢10人はいくら稼いだ？
＜フォーティネット・ファウンダーズカップ 最終日◇22日◇シャロン・ハイツG＆CC（カリフォルニア州）◇6542ヤード・パー72＞米国女子ツアーの今季第5戦は、最終日を単独トップで出たキム・ヒョージュ（韓国）の逃げ切りVで幕を閉じた。
【写真】健康的な小麦色 JK時代の原英莉花
賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）。ヒョージュは優勝賞金として45万ドル（約7100万円）を獲得した。日本勢は15人中10人が決勝に進出。5位タイに入った山下美夢有と畑岡奈紗は8万3772ドル（約1330万円）を加算した。19位タイの岩井千怜と原英莉花は3万2593ドル（約510万円）をゲット。27位タイの西郷真央、岩井明愛、竹田麗央、西村優菜はそれぞれ2万3463ドル（約370万円）を手にした。【日本勢の最終順位と獲得賞金】5位：山下美夢有、畑岡奈紗（約1330万円）19位：岩井千怜、原英莉花（約510万円）27位：西郷真央、岩井明愛、竹田麗央、西村優菜（約370万円）36位：古江彩佳（約270万円）56位：馬場咲希（約130万円）
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賞金総額は300万ドル（約4億7330万円）。ヒョージュは優勝賞金として45万ドル（約7100万円）を獲得した。日本勢は15人中10人が決勝に進出。5位タイに入った山下美夢有と畑岡奈紗は8万3772ドル（約1330万円）を加算した。19位タイの岩井千怜と原英莉花は3万2593ドル（約510万円）をゲット。27位タイの西郷真央、岩井明愛、竹田麗央、西村優菜はそれぞれ2万3463ドル（約370万円）を手にした。【日本勢の最終順位と獲得賞金】5位：山下美夢有、畑岡奈紗（約1330万円）19位：岩井千怜、原英莉花（約510万円）27位：西郷真央、岩井明愛、竹田麗央、西村優菜（約370万円）36位：古江彩佳（約270万円）56位：馬場咲希（約130万円）
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