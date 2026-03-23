最長342y！ ドラコン女子が断言「腰を回すと振り遅れる」「おへそを回すとつかまる」似ているようで違う2つのポイント
2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。ダウンスイングでの飛ばしのコツをたっぷり教えてくれた。
【連続写真】腰ではなくおへそを回すとこうなる！ 大和田の342ヤードスイング
◇ ◇ ◇「ダウンスイングでは腰を回すのですか？」とよく聞かれますが、それは間違いです。実は、腰を回そうとすると、左腰に意識が集中しすぎてしまい、上体が開く動きになりがちです。これが、いわゆる振り遅れの原因の一つになります。振り遅れると、インパクトでフェースが開いて、スライスやプッシュアウトにつながってしまいます。一方、お腹、特におへそを中心として回す意識を持つと、腰も自然とスムーズに回転するのです。体幹を中心に回す感覚を持つことで、クラブが体の回転にしっかりとついてくるようになります。スイングの各段階で意識したいポイントは異なります。まずバックスイングでは、お腹を積極的に回す意識は必要ありません。ここでは左肩を回すことを第一に考えてください。肩が回ることで、お腹は自然と少し回ります。それで捻転差は十分に作れます。そして、トップからの切り返しでは意識を変えます。ここでもし肩から動き出してしまうと、体が突っ込んでスライスの原因になります。ダウンスイングの始動はお腹、おへそを回すことから始めましょう。体の回転で振れるので、クラブが正しいプレーンに乗って下りてきます。また、インパクトの瞬間は、腹筋にぐっと力を入れます。腹筋を締めながら振ることで、肩の余計な力が抜け、腕がスムーズに振れるようになります。上手打ちにならないので、強く叩けるようになりますよ。■大和田紗羅おおわだ・さら／1994年生まれ、福島県出身。身長163センチ。2022年のPLDA女子ドラコン世界選手権で優勝。最高飛距離は342ヤード。LPGAティーチングプロA級の資格を取得してレッスンも行っている。◇ ◇ ◇●ドラコン女子のスイングを詳細分析！『22年ドラコン大会の世界女王・大和田紗羅 寒い朝にいつも行うぶっ飛びストレッチとは？』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
【連続写真】腰を回しながら上体の高速回転で飛ばす 大和田の342ヤードスイング
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