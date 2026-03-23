MUSE、10枚目のニューアルバム『The WOW! Signal』6月26日発売決定
イギリスのロックバンド・MUSE（ミューズ）が6月26日に10枚目となるニューアルバム『The WOW! Signal（ザ・ワウ！・シグナル）』を発売することを発表した。
【動画】MUSE、ニューアルバム『The WOW! Signal』収録曲「Be With You」ミュージックビデオ
MUSEは「Sent Into Space」という気球を使用してさまざまな物体（商品、製品など）を上空33km（宇宙の縁）まで送り届ける宇宙広告、PRサービス会社と提携し、特別に設計されたタブレットを上空へ送り込み、収録曲「Be With You」のミュージックビデオを初公開した様子を生配信し、発表を行った。
『The WOW! Signal』は、2022年にリリースされたアルバム『Will Of The People（ウィル・オブ・ザ・ピープル）』以来のニューアルバムとなる。「Be With You」は、轟（とどろ）くような巨大な教会オルガンの音色と、マシュー・ベラミーの壮大なボーカルで幕を開ける。楽曲は疾走感あふれるエレクトロニカへと展開し、壮大なロック楽曲へと変貌を遂げる。
MUSEはマシュー・ベラミー（Vo、Gt、etc）、ドミニク・ハワード（Dr）、クリス・ウォルステンホルム（Ba）の3人組。1994年の結成以来、9枚のスタジオアルバムをリリースし、全世界で3000万枚以上を売り上げている。2015年のアルバム『Drones／ドローンズ』では2度目となるグラミー賞（最優秀ロックアルバム賞）を受賞した。
【動画】MUSE、ニューアルバム『The WOW! Signal』収録曲「Be With You」ミュージックビデオ
MUSEは「Sent Into Space」という気球を使用してさまざまな物体（商品、製品など）を上空33km（宇宙の縁）まで送り届ける宇宙広告、PRサービス会社と提携し、特別に設計されたタブレットを上空へ送り込み、収録曲「Be With You」のミュージックビデオを初公開した様子を生配信し、発表を行った。
MUSEはマシュー・ベラミー（Vo、Gt、etc）、ドミニク・ハワード（Dr）、クリス・ウォルステンホルム（Ba）の3人組。1994年の結成以来、9枚のスタジオアルバムをリリースし、全世界で3000万枚以上を売り上げている。2015年のアルバム『Drones／ドローンズ』では2度目となるグラミー賞（最優秀ロックアルバム賞）を受賞した。