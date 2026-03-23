２２日に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」では、警察側の合六スパイが判明し、早瀬・儀堂（鈴木亮平）、夏海・一香（戸田恵梨香）の夫婦が大ピンチに陥るが、ネットでは、まさかの人物に２人の助けを期待する声が集まっている。

この日の「リブート」では、自分が夏海であることを認めた一香と早瀬・儀堂が改めてタッグを組み、家族のために合六を壊滅させることを誓い合う。早瀬・儀堂は、冬橋（永瀬廉）を仲間に引き入れようと動き、夏海・一香は弁護士の海江田（酒向芳）のもとへ出向き、合六（北村有起哉）が政治家の真北弥一（市川團十郎）へ１００億円を渡す日時を聞き出しに行く。

海江田は、一香が夏海であることを知り仰天。夏海・一香は「３年前の１０億円、あれも合六。濡れ衣を着せられて半殺しにあったよね、合六を恨んでいるのは一緒のはず」と海江田に訴え。心を動かされた海江田は、１００億円受け渡しの日時を教える。

海江田は夏海・一香が合六を倒すのは無理だとし「海外へ逃げろ」と助言する。そして「わし不倫は絶対せえへんと決めてるんや」などと言い出し、「自分を納得させるために言っている」などと独り言。それを聞いた夏海・一香が「海江田さんにお願いがある」と言い出し、海江田は「まだあるんかいな」と困ったような表情を浮かべ…。

結局、この海江田への「お願い」は、２２日の放送回では明らかにならず。最終回でこの「お願い」が合六を倒し、早瀬夫婦を助けるカギになるのか？ネットでは「まさかの最後の頼みの綱が海江田とは」「海江田が菊池を買収済み？」「一香が海江田にお願いしたのは、１２年前のひき逃げ事故の件と考察」「なんでこんなに海江田さんに期待しちゃってるんだ？」「この状況下で味方は海江田先生しかいないのでは？」「ただのエロじぃじじゃなかったわｗ」など、期待する声が殺到している。果たして…？