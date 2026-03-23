米国タイトリスト、今週から「GTよりも速い」『GTS』ドライバーのツアー検証プロセスを開始
米国アクシネット社から、ツアー検証プロセスのアナウンス。「ついに、GTよりも速いドライバーが登場。GTSのツアー検証プロセスを開始しました。今週、プレーヤーが新しいGTS2、GTS3、GTS4ドライバーを体験する様子を、フィードでフォローしてください」と、同社。また、ツアー広報も以下のようにアナウンス。
【画像】コレが新しい『GT3』ドライバーのソールデザイン
「明日テキサス・チルドレンズ・ヒューストン・オープンに出場するPGAツアー選手たちが、タイトリストの次世代ドライバー技術であるGTSを初めて目にします。タイトリストの新型ドライバー3機種（GTS2、GTS3、GTS4）は今週開催されるLPGAフォード選手権とコーンフェリーツアーのクラブカー選手権の出場選手にも紹介されます。 タイトリストの研究開発部門と世界最高峰のプロ選手たちとの継続的な連携は、タイトリストの製品開発サイクルに深く根付いています。ゴルフ界で最も目の肥えたプレーヤーであるツアープロたちは、前世代を凌駕する革新的な製品を設計・検証する上で不可欠な存在です」（米国アクシネット社ツアー広報） 現在、7シーズン連続で「ドライバー」カテゴリのPGAツアー使用率No.1を継続中のタイトリスト。平均40％近い使用率のため、先日優勝したキャメロン・ヤングをふくめ、多くの契約外選手たちも『GT』を愛用中。契約プロのマイケル・ブレナンは昨年末にプロトタイプをテストし、新作『GTS』への期待をこう話している。 「すごくワクワクしています。実際にプレーしてバッグに入れることができなかったのは残念でした。GTも気に入っていますが、近々発売される『S』モデルが待ち遠しいです」（マイケル・ブレナン）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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