見上愛、トレンドのレースコーデ披露 お花見スタイルの提案も
俳優の見上愛が23日、東京・青山で開催された「SALON 23区 Aoyama Flagship Store オープン記念 記者発表会」に登壇。大人っぽくモノトーンでまとめたレースドレススタイルで登場した。
【全身ショット】鎖骨チラリ！ブラックコーデで登場した見上愛
レディスブランド『23区』のブランドアンバサダーを務めている見上は、大人っぽさがありつつも今シーズンのトレンド・レースを押さえたコーディネートを着こなした。黒を基調としておりジャケットの下には白のレースを重ね着。「高級感がありながらも着心地の良さを感じます。中に白を挟んでいるので春でも軽やかに着られます」とコメント。ビジュアル撮影の際にも着用しており「とても印象的なお洋服で気になっていたのでもう一度袖を通すことができてうれしいです」と笑顔を見せた。
見上考案の春をテーマにしたコーディネートも披露。Tシャツにシアーシャツを重ねて、ジーンズを合わせたさわやかなスタイルを提案した。「動きやすい洋服が大好き」と話す見上は、動きやすさを重視したという。「『23区』の服は機能性が考えられていて着やすいですが、その中に高級感や質感の良さがあり、きちんとして見える」と同ブランドの魅力を語り、そこを意識したスタイルとなっている。「シャツの水色と桜のピンクが合うと思うので、お花見にはこれで行ってほしい」とほほえんだ。
同店舗ではレーベルやサイズバリエーションを網羅したフルラインナップに加え、インポートアクセサリー、デニム、雑貨などを取り扱う。上質な店舗空間、きめ細やかなサービスやおもてなしを融合させた“新たなブランド体験の場”として25日にオープンする。
【全身ショット】鎖骨チラリ！ブラックコーデで登場した見上愛
レディスブランド『23区』のブランドアンバサダーを務めている見上は、大人っぽさがありつつも今シーズンのトレンド・レースを押さえたコーディネートを着こなした。黒を基調としておりジャケットの下には白のレースを重ね着。「高級感がありながらも着心地の良さを感じます。中に白を挟んでいるので春でも軽やかに着られます」とコメント。ビジュアル撮影の際にも着用しており「とても印象的なお洋服で気になっていたのでもう一度袖を通すことができてうれしいです」と笑顔を見せた。
同店舗ではレーベルやサイズバリエーションを網羅したフルラインナップに加え、インポートアクセサリー、デニム、雑貨などを取り扱う。上質な店舗空間、きめ細やかなサービスやおもてなしを融合させた“新たなブランド体験の場”として25日にオープンする。