フリーアナウンサー羽鳥慎一は23日、MCを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。19日に行われた日米首脳会談冒頭取材時の記者とのやりとりで、トランプ米大統領から「真珠湾攻撃」発言を引き出した同局官邸キャップ千々岩森生記者に対し、「大事な質問だったと思います」と、繰り返した。

この日の放送では、日米首脳会談の舞台裏をパネル企画で特集。現地取材した千々岩氏もスタジオ出演し、会談の詳細な様子などについて伝えた。

イラク攻撃を日本などの同盟国に事前に知らせなかった理由について問うた千々岩氏の質問に、トランプ氏は「真珠湾攻撃」に触れながら返答。「日本ほど奇襲に詳しい国はない」と皮肉をまじえ、会談相手の高市早苗首相の前で「（日本は）なぜ、真珠湾攻撃を知らせてくれなかったのか」と冗談めかしながら発言するシーンもあった。高市氏は唐突なトランプ氏の反応に目を大きく見開きつつ、反応はしなかった。千々岩氏があの場で当該質問をしたことには、SNSなどで賛否両論の声が出ている。

羽鳥は、「『真珠湾』発言。これは千々岩さんが質問したんですね。これは大事な質問だったと思います。イラン攻撃をなぜ事前に同盟国に知らせなかったのですかと」と説明し、「奇襲を仕掛けたいと思ったから、そのおかげで予想以上の成果を上げることができた。もし私が話してしまえば奇襲ではなくなってしまう」とも述べたトランプ氏の発言全容を紹介。欧米メディアから、「日本の総理をからかった」など、トランプ氏に批判的な論調があることも伝えた。

トランプ氏の発言による波紋について問われた千々岩氏が、「重要なポイントは、今までアメリカは真珠湾攻撃をさんざん批判してきたが、はからずもイラン攻撃と同列視し、戦争を始めたご本人がそれを言い、はからずも認めてしまったというふうに私はとらえました」と述べると、羽鳥は、「大事な質問だったと思います」と、繰り返し指摘した。