日本eスポーツ協会（JESU）は22日までに公式サイトを更新。今年9月に開催される「第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋」eスポーツ部門の代表選手を発表した。

JESUはこれまで、同大会で正式なメダル種目として実施されるeスポーツの代表候補となる選手の選考を進めてきた。今月21日からの2日間で開催した「ASIA esports EXPO 2026」において、事前に公式サイトを通じて代表候補選手を告知していた「ポケモンユナイト」「第五人格」は代表確定メンバーを発表。「対戦格闘団体戦（Street Fighter 6、鉄拳8、THE KING OF FIGHTERS XV）」「eFootball」「ぷよぷよeスポーツ」「グランツーリスモ7」は最終選考競技会を実施した。

「対戦格闘団体戦」種目は、各タイトル1人ずつ、合計3人の選手でチームを編成し、「eFootball」は、PCとモバイルの2プラットフォームで1人ずつ選手を選出し、1チーム2人で競技を実施。「ぷよぷよeスポーツ」「グランツーリスモ7」は個人戦で代表選手1人を選出、「ポケモンユナイト」「第五人格」は1チーム5人で戦う。

「TEAM JAPAN（日本代表選手）」は以下の通り。

「Street Fighter 6」ひぐち（ZETA）

「鉄拳8」NOBI（Team YAMASA）

「THE KING OF FIGHTERS XV」SCORE（AMATERASU GAMING）

「ポケモンユナイト」b1（FENNEL）、Mame（FENNEL）、ak1（FENNEL）、py1（FENNEL）、Ma・sh1o（FENNEL）、piui（REJECT）、TON・GG（REJECT）

「第五人格」AKa（REJECT）、yukakina（Arneb）、City（REJECT）、Katsuki（FENNEL）、maeken（FENNEL）、Soba（REJECT）、Unpyi（REJECT）、Toki（AXIZ WAVE）

「グランツーリスモ7」國分諒汰（SCARZ）

「eFootball」Tess（DRX）、lemon pop

「ぷよぷよeスポーツ」ゆうき

「ポケモンユナイト」TON・GGと「第五人格」Tokiはコーチとして選出

今回のアジア大会で日本選手が参加するタイトルのうち残す代表発表は「PUBG Mobile」のみ。「Honor of Kings」「League of Legends」「Mobile Legends: Bang Bang」「Naraka: Bladepoint」への出場は見送りとなっている。