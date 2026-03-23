女優の見上愛が２３日、東京・港区にオープンした「ＳＡＬＯＮ ２３区 Ａｏｙａｍａ Ｆｌａｇｓｈｉｐ Ｓｔｏｒｅ」の記者発表会に出席した。

３月は卒業シーズン。卒業にまつわる思い出を聞かれると「高校の卒業の日に友だち７人で築地市場で朝ご飯を食べてから卒業式に行こうと約束した」と回想。「（実際に行ったら）私以外２人しかいなくて。豊洲に市場が移っちゃって全然朝開いているご飯屋さんがなくて、やっとの思いで見つけてみんなで遅刻しそうになりながらダッシュで向かいました」と青春の思い出を明かした。

一方で入学時には「人見知りがゆえに顔がこわばってしまうと怖がられると思って、なるべく人と目があったらニコってするようにしていた」と意識的に笑顔を作っていたという見上。「あとあと友だちになった人に聞いたら、それが怖かったって言われた。急に目があってニコニコされたらなんだこの人と思ったと言われた」と苦笑いを浮かべた。

新生活を送る人に向けては「身震いしたり緊張することもあるけど、春の風を感じると（これまで）出会った友だちのことを思い出して、出会って良かったと思う。新しい人、物事との出会いを恐れずに自分のペースで歩いてもらえたら」とエールを送った。