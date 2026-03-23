“美しする卓球選手”と呼ばれる、卓球選手でタレントの菊池日菜が大学卒業を報告した。

２２日に自身のインスタグラムを更新した菊池は、「大学を卒業しました。これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました」と白と赤色のはかま姿で報告。

「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした４年間は、決して簡単なものではありませんでした。日々の練習に加えて沢山のスポーツの専門的な知識や技術の習得にも取り組み、限られた時間の中で一つひとつをやり切る毎日でした」と４年間を振り返ると、「大学３年生からは芸能活動を始め、新しいことに挑戦する中で、練習、授業、仕事のすべてを両立することの難しさを実感することも多くありました。思うようにいかず悩んだり、不安になることもありましたが、そのたびに周りの方々の支えや温かい言葉に何度も助けられてきました」と選手としての日々や大学生活、芸能活動の両立に苦心したことを明かした。

さらに「どんな時も支えてくれた家族、親身にご指導してくださった先生方、共に頑張ってきた仲間、そして応援してくださった皆さんの存在があったからこそここまで諦めずやり切ることができたと思っています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この４年間で経験したこと、乗り越えてきたこと、出会えたすべての人たちは私にとってかけがえのない大切な財産です」と感謝の言葉をつづった。

最後に「これからまた新たな道へと進みます。これまで学んだことや経験を大切にしながら、私らしく一歩ずつ成長していきたいと思います。そして、これまで支えてくださった皆さんに恩返しができるよう、これからも努力を続けていきます。皆さんこれからもよろしくお願いいたします」とつづり、投稿を締めた。

この投稿にフォロワーからは「ご卒業おめでとうございます」「可愛いさパーフェクト」「３足のわらじを履きながら良く頑張りましたね」「今後の活躍も見守ってます」「見ないうちに大きくなったね〜」などの声が寄せられている。