◆センバツ第４日 ▽１回戦 東北５―１帝京長岡（２２日・甲子園）

春夏通じて初の甲子園出場となった帝京長岡は東北に敗れ初戦で姿を消した。

３番・右翼でスタメン出場した川村光翼（３年）は９回２死からの第４打席で右前安打を放った。「絶対つなげようと思った」。４打数１安打、試合には敗れたが笑みがこぼれた。

初出場チームながら、川村は甲子園２度目の出場になる。１年夏に木更津総合で甲子園メンバー入り。プレーする機会はなかったが、背番号１９でベンチ入りした。だが「環境を変えたくて」と昨年１月末に帝京長岡へ転校した。

元日本ハム投手の芝草宇宙監督（５６）からも誘いもあり、新潟の地へ。転校した場合は原則１年間公式戦に出場できない（一家転住などは除く）。そんな川村を昨夏、芝草監督は主将に任命した。「転校は初めてだったしなじめるか不安だったけれど、みんなが付いてきてくれたおかげで学校でもなじめました」。

２年ぶりの聖地・甲子園が、帝京長岡の選手としての初めての公式戦となった。異なる２つの学校に所属して、それぞれが甲子園出場を決めるのは極めて珍しいケースとなるが「みんなでプレーできて楽しかったです」と川村。転校した時に甲子園に行ける可能性は３年夏の１回限りだと思っていたというが、自身がプレーできない中チームが昨秋の北信越大会で優勝し、センバツ切符を勝ち取った。「（木更津総合で）１年生の時も連れてきてもらって。今回もみんなに連れてきてもらった。夏は絶対、自分が（活躍して）甲子園に連れて行きたい」。この日は９回に安打を放つなど４打数１安打。夏に“３度目”の出場を誓っていた。