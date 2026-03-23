◆センバツ第５日 ▽１回戦 東北５―１帝京長岡（２３日・甲子園）

昨秋の北信越大会を制し、春夏通じて初出場となる帝京長岡（新潟）は、甲子園初勝利を目指したが初戦で東北（宮城）に敗れた。

先発の左腕・工藤壱朗（２年）が立ち上がりに苦しみ、初回に２失点。２回も味方の失策が絡んで２点を失った。序盤に４点のビハインドを背負った打線は、２回に１死二、三塁の好機を作り、内野ゴロの間に甲子園チーム初得点をマーク。さらに２死三塁からホームスチールを仕掛けたが、これは間一髪でタッチアウトとなった。中盤以降も走者は出したが後続が続かず、点差を縮められなかった。

チームを率いた元日本ハムの芝草宇宙（ひろし）監督（５６）は、帝京（東京）のエースとして１９８７年夏の甲子園２回戦で東北を相手にノーヒットノーランを達成するなど、計３度甲子園に出場。甲子園初采配の相手がその東北となり、監督としての甲子園初勝利も目指したが、かなわなかった。試合後は「なんとかチームを勝たせたい思いでやっていましたが、チームを機能できなかったことが自分の課題。しっかり反省して夏にぶつけたい」と語った。

選手として立った甲子園と、指揮官としてベンチから指揮を執った甲子園。芝草監督は「自分でやっている時はもう少し楽でした」と言った。「改めて、甲子園とは？」。そう質問されると、「悔しい思い出が残ってしまう場所。これは選手の時にもそうでした。（帝京時代に）最後の夏が終わったときに、『甲子園はどういう場所か』とここで聞かれました。その時も『悔しい思い出しか残らない場所でした』と話をしたんですけど、監督としても本当に悔しいという思いしかいまはない。今日の方が、圧倒的に監督として負けた方が悔しい」と責任を背負った。