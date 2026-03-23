「卓球天使」として、話題を集めているタレントの菊池日菜さんが、自身のインスタグラムを更新。

大学を卒業したことを報告しました。



【写真を見る】【 卓球天使・菊池日菜 】 大学を卒業 「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした4年間は、決して簡単なものではありませんでした」





菊池日菜さんは「大学を卒業しました。」「これまで支えてくださった皆さん、本当にありがとうございました。」と、写真と共に投稿。



続けて「体育大学という環境の中でスポーツに真剣に向き合いながら過ごした4年間は、決して簡単なものではありませんでした。」「日々の練習に加えて沢山のスポーツの専門的な知識や技術の習得にも取り組み、限られた時間の中で一つひとつをやり切る毎日でした。」と、記しました。







そして「大学3年生からは芸能活動を始め、新しいことに挑戦する中で、練習、授業、仕事のすべてを両立することの難しさを実感することも多くありました。思うようにいかず悩んだり、不安になることもありましたが、そのたびに周りの方々の支えや温かい言葉に何度も助けられてきました。」と、振り返りました。



更に「どんな時も支えてくれた家族、親身にご指導してくださった先生方、共に頑張ってきた仲間、そして応援してくださった皆さんの存在があったからこそここまで諦めずやり切ることができたと思っています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。」と、綴りました。









菊池日菜さんは「この4年間で経験したこと、乗り越えてきたこと、出会えたすべての人たちは私にとってかけがえのない大切な財産です。」と、投稿。



続けて「これからまた新たな道へと進みます。これまで学んだことや経験を大切にしながら、私らしく一歩ずつ成長していきたいと思います。そして、これまで支えてくださった皆さんに恩返しができるよう、これからも努力を続けていきます。」「皆さんこれからもよろしくお願いいたします」と、その思いを綴っています。







【 菊池日菜さん プロフィール 】



生年月日：2004年2月11日

出身地埼玉県

身長：155cm

趣味：食べること、運動、音楽を聴くこと

特技：卓球







【担当：芸能情報ステーション】