自民党の松山政司参院議員会長ら同党の参院幹部は２３日、首相官邸で木原官房長官と面会し、参院での２０２６年度予算案審議を巡って協議した。

木原氏は、政府としてあくまで年度内成立を目指すとしつつ、暫定予算を編成する方向で検討する考えを伝えた。

面会には石井準一参院幹事長、磯崎仁彦参院国会対策委員長が同席した。

松山氏らは、野党が十分な審議時間の確保を求める中、予算案の年度内成立が厳しくなっている状況を伝えた。木原氏は報告に対し、理解を示したという。高市首相は年度内成立を期すよう党内に指示しているが、与党は参院で過半数に満たず、野党主導での予算審議が進んでいる。

木原氏は面会後の記者会見で、「政府としては引き続き年度内成立が必要と考えている。不測の事態に備えて暫定予算を編成する方向で検討したいということも（松山氏らに）あわせて申し上げた」と語った。

１３日に衆院を通過した予算案は、憲法の規定で４月１１日には自然成立する。このため、４月１〜１１日に必要な経費を賄う「つなぎ」の予算を組むことになる。国から地方自治体に配る地方交付税や、戦没者遺族らに支払う恩給費、社会保障関連費が中心で、新たな施策は盛り込まれない方向だ。